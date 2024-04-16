Sevgilisinin kendisini aldattığını gece yarısında yaktığı kalori miktarından çıkarttı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Belki masum bir koşudur

450.000'den fazla görüntüleme ve 50.000'den fazla beğeni toplayan videoda TV yıldızı ve flört uzmanı Essex, partnerinin ihanetini açığa çıkartan durumun telefonunda bulunan bir spor uygulaması olduğunu söyledi.

Sevgilisinin günlük kalori alımlarına ve yakımına dikkat ettiğini ifade eden Essex, "Gece iş yemeği için dışarı çıkmıştı. Sabaha karşı eve döndü. Ertesi sabah ona kahvaltı hazırlamaya başlamışken akıllı telefonunda 500'den fazla kalori yaktığını gösteren bir bildirim gördüm. Aldatıldığımı anladım" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Belki masum bir koşudur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "500 kalori mi? Ben nerede yanlış yapıyorum acaba?" yorumunu yaptı.