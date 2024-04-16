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    4. Sevgilisinin kendisini aldattığını gece yarısında yaktığı kalori miktarından çıkarttı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Belki masum bir koşudur

    Sevgilisinin kendisini aldattığını gece yarısında yaktığı kalori miktarından çıkarttı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Belki masum bir koşudur

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 13:18
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    Celebs Go Dating yıldızı Nadia Essex, TikTok'tan yapıtğı paylaşımında sevgilisinin kendisini aldattığını spor uygulaması sayesinde fark ettiğini söyleyince bir anda viral oldu. Sevgilisinin iş yemeği için gece dışarı çıktığını söyleyen Essex, sabah masanın üzerinde duran akıllı telefondaki spor uygulamasında gece yarısında 500 kalori yaktığını gösteren bir bildirimi fark edince aldatıldığını anladı.

    450.000'den fazla görüntüleme ve 50.000'den fazla beğeni toplayan videoda TV yıldızı ve flört uzmanı Essex, partnerinin ihanetini açığa çıkartan durumun telefonunda bulunan bir spor uygulaması olduğunu söyledi.

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    Sevgilisinin günlük kalori alımlarına ve yakımına dikkat ettiğini ifade eden Essex, "Gece iş yemeği için dışarı çıkmıştı. Sabaha karşı eve döndü. Ertesi sabah ona kahvaltı hazırlamaya başlamışken akıllı telefonunda 500'den fazla kalori yaktığını gösteren bir bildirim gördüm. Aldatıldığımı anladım" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Belki masum bir koşudur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "500 kalori mi? Ben nerede yanlış yapıyorum acaba?" yorumunu yaptı.

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