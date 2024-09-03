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    4. Sevgilisinin o özelliği ilişkisini bitirmesine neden oldu! 'Endişe verici' dedi: "Garip bir şey fark etmeye başladım"

    Sevgilisinin o özelliği ilişkisini bitirmesine neden oldu! 'Endişe verici' dedi: "Garip bir şey fark etmeye başladım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 10:01
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    23 yaşındaki moda fenomeni Sabrina Low sevgilisinin geçmişinde fark ettiği bir detayın ilişkisini bitirmesine neden olduğunu söyleyedi. Low'un paylaşımı sosyal medyada ilgi çekerken kullanıcıların bazıları ona hak verdiğini dile getirdi.

    Sevgilisinin o özelliği ilişkisini bitirmesine neden oldu! 'Endişe verici' dedi: "Garip bir şey fark etmeye başladım"

    23 yaşındaki moda fenomeni Sabrina Low geçtiğimiz aylarda ilk buluşmalarda asla ödeme yapmadığını ve diğer kadınların da kendisi gibi hesap ödemekten kaçınması gerektiğine inandığını söyleyerek ilgi odağı haline gelmişti. Özel hayatına dair bir itirafta daha bulunan fenomen isim bu kez 45 yaşındaki sevgilisinden ayrılma nedenini anlattı.

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    Sevgilisinin eski kız arkadaşlarının ortak bir özelliği olduğunu fark ettiğini dile getiren Low, "Merak ettim, bu yüzden geçmişini daha fazla araştırmaya başladım. O zaman tüm eski kız arkadaşlarının çok daha genç olduğunu fark ettim.Neden sadece 25 yaşın altındaki kadınlarla çıkıyor?' diye merak etmeye başladım. Ona soru sorduğumda, bunu inkar etmedi. Aslında, kendisini 25 yaşından büyük bir kadının yanında hiç hayal etmediğini itiraf etti. O an her şey benim için netleşti. Ben bir istisna değildim, listedekilerden biriydim sadece. Beni daha genç biriyle değiştireceğini düşünen biriyle devam edemezdim" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    ilişki sorunları
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