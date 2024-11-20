Sevgilisinin sosyal medya hesabına girince gerçekleri öğrendi! Harika bir ilişkisi olduğunu düşünüyordu: "Gizli hayatını keşfettim"

MYNET|DIŞ HABERLER 31 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın 6 aydır ilişki yaşadığı sevgilisinin kendisini kandırdığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sevgilisinin Facebook profilinde 2019 yılında paylaşılan bir aile pozuna odaklanan kadın bunun güvenini tamamen sarstığını söyledi.

Sevgilisinin 2 çocuğu olduğunu ve bunlardan birinin 18 yaşında olduğunu dile getiren kadın, "En büyüğü 18 yaşında. Kızının profiline baktım ve 2019'da aile portresini paylaştığını gördüğümde yıkıldım. Onunla yüzleştiğimde 18 yaşında evlendiğini ama ilişkisinin sürmediğini söyledi. Eski eşinin kendisine ait bir ailesi olduğunu vurguladı" dedi.