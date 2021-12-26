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Sevilen diziler 2022 yılbaşı haftasında tatile çıkıyor! Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

26.12.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılla birlikte sevilen diziler ekrana ara veriyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Yargı, Teşkilat, Kırmızı Oda, Sadakatsiz, Camdaki Kız gibi iddialı yapımlar, 2022'in ilk haftasında ekranlarda olmayacak. İşte yılbaşı haftası yeni bölümleri yayınlanmayacak olan diziler.

Sevilen diziler 2022 yılbaşı haftasında tatile çıkıyor! Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Kkranların iddialı dizileri, 2022'nin ilk günlerinde seyirciden uzak kalacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak.

YILBAŞI HAFTASI HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

Sevilen bazı dizi ve programlar, yılbaşı nedeniyle izleyici ile önümüzdeki hafta buluşamayacak. Ekrana gelmeyecek yapımlar ise şöyle:

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TRT 1'in dizileri Kıbrıs Zafere Doğru, Gönül Dağı ve Teşkilat, Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu, Show TV'deki Üç Kuru, Aziz, Güldür Güldür Show, Kanal D'nin dizileri Sadakatsiz, Yargı ve Arka Sokaklar, Fox'un dizileri Elkızı, Aşk Mantık İntikam ve Yasak Elma ile TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizileri yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

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Sadakatsiz'in yeni bölümü iki haftalık aranın ardından 19 Ocak Çarşamba, Yargı dizisi 9 Ocak Pazar, Yasak Elma ise 17 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Yargı dizisi
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