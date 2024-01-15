"Sevişme sahnelerinde zorlandık" demişlerdi! Hasan Can Kaya filmin başarısından memnun

Hasan Can Kaya, senaryosunu yazdığı ve başrolünde Büşra Pekin ile birlikte yer aldığı ilk sinema filmi “Çok Aşk”ın gişedeki başarısından memnun.

Büşra Pekin'in "Sevişme sahnelerinde zorlandık" itirafıyla gündeme gelen filme dair konuşan Hasan Can Kaya, “Beklentilerimizi karşıladı. İlk film için çok iyi. Bir sürü gişe filmi batmışken bizim film bayağı kârla kapattı. Tabii ki hedefim her yeni filmde daha fazla gişe yapma” dedi.

"BİZ KÂRLA BİTİRDİK"

Hasan Can Kaya, Milliyet'te yer alan habere göre; “Gösterilerinizdeki başarı sinema salonlarına yansıdı mı?” sorusuna “İkisi farklı alanlar. Birinde 4 senedir kapalı gişeyiz. 7 saatte bütün biletler bitiyor. Fakat sinema bambaşka. Şu anda pandemi vs sinema sektörü çok kötü durumda. Dolayısıyla ona rağmen çok iyi bir gişe yaptık. Eski sinemalar olsa direkt rekora oynardım. Mesela bir sürü pahalı film battı. Biz kârla bitirdik. Bu benim ilk filmim olmasına rağmen” yanıtını verdi.





