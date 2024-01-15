MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Sevişme sahnelerinde zorlandık" demişlerdi! Hasan Can Kaya filmin başarısından memnun

"Sevişme sahnelerinde zorlandık" demişlerdi! Hasan Can Kaya filmin başarısından memnun

15.01.2024 09:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Aşk filminde Büşra Pekin ile başrolde olan Hasan Can Kaya Bebek'te görüntülendi. Büşra Pekin'in "Sevişme sahnelerinde zorlandık" itirafıyla gündeme gelen filme dair konuşan komedyen filmin başarısından memnun.

"Sevişme sahnelerinde zorlandık" demişlerdi! Hasan Can Kaya filmin başarısından memnun

Hasan Can Kaya, senaryosunu yazdığı ve başrolünde Büşra Pekin ile birlikte yer aldığı ilk sinema filmi “Çok Aşk”ın gişedeki başarısından memnun.

Büşra Pekin'in "Sevişme sahnelerinde zorlandık" itirafıyla gündeme gelen filme dair konuşan Hasan Can Kaya, “Beklentilerimizi karşıladı. İlk film için çok iyi. Bir sürü gişe filmi batmışken bizim film bayağı kârla kapattı. Tabii ki hedefim her yeni filmde daha fazla gişe yapma” dedi.

hasan-can-kaya-yapimciligini-ustlendigi-kendi-filmi-cok-ask-hakkinda-konustu-1

"BİZ KÂRLA BİTİRDİK"

Hasan Can Kaya, Milliyet'te yer alan habere göre; “Gösterilerinizdeki başarı sinema salonlarına yansıdı mı?” sorusuna “İkisi farklı alanlar. Birinde 4 senedir kapalı gişeyiz. 7 saatte bütün biletler bitiyor. Fakat sinema bambaşka. Şu anda pandemi vs sinema sektörü çok kötü durumda. Dolayısıyla ona rağmen çok iyi bir gişe yaptık. Eski sinemalar olsa direkt rekora oynardım. Mesela bir sürü pahalı film battı. Biz kârla bitirdik. Bu benim ilk filmim olmasına rağmen” yanıtını verdi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsiyet değiştirip Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı! Neslihan Doğrusöz son halini paylaştıCinsiyet değiştirip Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı! Neslihan Doğrusöz son halini paylaştı
Tarkan'ın kızı büyüdü! Son hali gündem olduTarkan'ın kızı büyüdü! Son hali gündem oldu
Survivor Seda'nın polis baskınına sebep olan notu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'yı kızdıran sözlerSurvivor Seda'nın polis baskınına sebep olan notu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'yı kızdıran sözler
Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Hasan Can Kaya
En Çok Okunan Haberler
Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Düğündeki eski sevgilisini vurup, intihar etti

Düğündeki eski sevgilisini vurup, intihar etti

Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Fatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyor

Fatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.