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  4. Şevval Şahin'in davet tarzı olay oldu! Göğsü açıkta kalınca 'Parça eksik kalmış' dendi

Şevval Şahin'in davet tarzı olay oldu! Göğsü açıkta kalınca 'Parça eksik kalmış' dendi

26.08.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin her açıklaması ve her paylaşımıyla olay oluyor. İddialı ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiren Şahin bu defa davet tarzıyla gündem oldu. Siyah vücudunu saran bir elbise tercih eden Şahin'in göğüs altı dekoltesine yorum yağdı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Verdiği röportajlar ve iddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü isim bu defa davet tarzıyla adından söz ettirdi. Vücudunu saran siyah bir elbise giymeyi tercih eden Şahin'in göğüs altı dekoltesi olay oldu.

Şevval Şahin'in göğsünü açıkta bıraktığı tarzına sosyal medya yorum yağdı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Şahin'in iddialı tarzını beğenen de oldu eleştiren de...

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Ünlü ismin cesur pozlarına; 'Bu nasıl bir kıyafet?', 'Edep yahu', 'Hiç estetik durmamış', 'Parça eksik kalmış' gibi yorumların yanı sıra 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun' gidi yorumlar da yapıldı.

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Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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