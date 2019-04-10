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Seyahat için 5.1 milyar dolar harcadık

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 10.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

2018 yılında online kanallar üzerinden 11, 5 milyar dolar para harcayan Türkiye’de internetten en çok satın alınan şeylerin başında, 5,1 milyar dolarla seyahat harcamaları geldi. Her yıl yayınlanan We Are Social araştırmasından Türkiye ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Seyahat için 5.1 milyar dolar harcadık

Her yıl yayınlanan We Are Social araştırması Türkiye’deki internet kullanımına ilişkin önemli detaylar ortaya koyuyor.

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Araştırmaya göre ülke nüfusunun yüzde 93'ü yani 76,3 milyonu bir mobil cihaza sahip. Online seyahat pazarındaki büyümede en fazla etkisi olan faktörlerin başında mobil cihaz kullanımının geldiğini belirten biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, mobilden bilet alım oranının yüzde 80 oranına ulaştığını vurguladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 itibariyle Türkiye'de internet kullanan bireylerin oranı yüzde 72,9 oldu. Araştırmaya göre her 10 evden 8'i internete erişebiliyor.

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Türkiye'de internet kullanımı da internetten alışveriş alışkanlığı da artıyor. Bu artış davranışlarımızı da etkiliyor. Eskiden seyahat biletleri için terminallere giderken şimdi ise cebimize giriyor. Rakamlarda bunu gösteriyor.

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Türkiye’de e-ticaretin yüzde 30’unu oluşturan online seyahat pazarının büyüklüğü Dünya’da 2020 yılında 800 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

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E ticaret arttıkça, alışverişlerimizin mobilleştiğinin altını çizen Çelik,”Önümüzdeki 5 yıl içerisinde seyahat harcamalarının yüzde 40’ı online platformlardan yapılacak. Dijitalleşen dünyada alışverişten giyime, gıdadan mobilyaya kadar hemen hemen tüm sektörler için online kanallardan işlem yapıyoruz. Tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapma noktasında duydukları güvenin artması, bu sektörün büyümesinde en büyük etken” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
internet Seyahat mobil

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