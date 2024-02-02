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Şeyma Subaşı 'Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım' demişti! Eski kocası aradığı aşkı buldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günler süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin mutluluğu kısa sürdü ve evliliklerinin 4'üncü ayında boşandılar. Boşanmanın ardından Subaşı'nın adı bir çok isimle anıldı ama o tüm iddiaları yalanladı. Mohammed Alsaloussi ise yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı 'Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım' demişti! Eski kocası aradığı aşkı buldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

meedooo

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı son olarak hakkında çıkan iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok' diyerek nokta koydu.

MESAJ

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo geçtiğimiz günlerde bir WhatsApp mesajı paylaşmış ve mesajdaki 'Beni özledin mi?' ifadesi dikkat çekmişti.

meedo

Mohammed Alsaloussi şimdi de yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı.

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Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi Acun Ilıcalı sevgilisi
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