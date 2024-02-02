Şeyma Subaşı 'Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım' demişti! Eski kocası aradığı aşkı buldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı son olarak hakkında çıkan iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok' diyerek nokta koydu.

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo geçtiğimiz günlerde bir WhatsApp mesajı paylaşmış ve mesajdaki 'Beni özledin mi?' ifadesi dikkat çekmişti.

Mohammed Alsaloussi şimdi de yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı.





