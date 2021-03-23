MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'dan genç sevgili açıklaması! 'Hem eski hem yeni sevgilim'

Şeyma Subaşı'dan genç sevgili açıklaması! 'Hem eski hem yeni sevgilim'

23.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, sevgilisi sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik karelerini paylaştı. Subaşı paylaşımına "Aşka inanıyorum" dedi.

Şeyma Subaşı'dan genç sevgili açıklaması! 'Hem eski hem yeni sevgilim'

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik karelerini paylaştı. Uzun süredir Miami'de olan Subaşı'nın sevgilisinin lüks otomobili çalıntı çıkmış ve o haberlerle gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin lüks arabası çalıntı çıktıŞeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin lüks arabası çalıntı çıktı

Çalıntı iddiaların olduğu gün düşman çatlatan Subaşı romantik pozlarına şu notu düştü:

3

"AŞK'a gerçekten inanıyorum. Bir ruh eşine sahip olma hissi ve gerçekten ev diyebileceğiniz bir yer. Yara izlerini yok edebilen ve bunun yerine kalplerimizi neşeli anlarla doldurabilen sevginin gücüne inanıyorum. İşte bu yüzden aşka inanıyorum.

2

Tek bir bakışın büyüsünde. En görkemli duyguyla yaşanabilir... Hem eski hem yeni sevgilim. Genç olabilir ama yaşının çok ötesinde bilge. Çok olgun aynı zamanda komik ve enerji dolu GERÇEK BİR ADAM..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Kimse bu kadarını beklemiyorduKimse bu kadarını beklemiyordu
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Birce Akalay gündeme dair paylaşımıyla olay oldu

Gündem paylaşımı olay oldu! 'Fakirleşen ülkemi...'

Burak Özçivit Türkiye'yi bir kez daha tanıtacak!

Burak Özçivit Türkiye'yi bir kez daha tanıtacak!

Otel odası skandalının baş kahramanı Rudy Giuliani, Borat 2 ekibini polislere şikayet etmiş

Skandal üstüne skandal! Röportaj diye geldi, soyunmaya başladı...

Nurgül Yeşilçay kutlamalara başladı

Nurgül Yeşilçay kutlamalara başladı

Bella Thorne’dan kimse bu kadarını beklemiyordu: Nişanlandı!

Kimse bu kadarını beklemiyordu

Demi Rose göğüslerini lateks korsenin içine sığdıramadı

Göğüslerini lateks korsenin içine sığdıramadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.