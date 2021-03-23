Şeyma Subaşı'dan genç sevgili açıklaması! 'Hem eski hem yeni sevgilim'

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik karelerini paylaştı. Uzun süredir Miami'de olan Subaşı'nın sevgilisinin lüks otomobili çalıntı çıkmış ve o haberlerle gündeme gelmişti.

Çalıntı iddiaların olduğu gün düşman çatlatan Subaşı romantik pozlarına şu notu düştü:

"AŞK'a gerçekten inanıyorum. Bir ruh eşine sahip olma hissi ve gerçekten ev diyebileceğiniz bir yer. Yara izlerini yok edebilen ve bunun yerine kalplerimizi neşeli anlarla doldurabilen sevginin gücüne inanıyorum. İşte bu yüzden aşka inanıyorum.

Tek bir bakışın büyüsünde. En görkemli duyguyla yaşanabilir... Hem eski hem yeni sevgilim. Genç olabilir ama yaşının çok ötesinde bilge. Çok olgun aynı zamanda komik ve enerji dolu GERÇEK BİR ADAM..."



