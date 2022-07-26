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Şeyma Subaşı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile barıştı! Öpüştüğü video ele verdi

26.07.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı öpüşme videosundaki kişi eski sevgilisi Modammed Alsaloussi çıktı. Alsaloussi ile kahvaltı yaparken bir video yayınlayan Subaşı, eski sevgilisiyle barıştığını ilan etti.

Şeyma Subaşı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile barıştı! Öpüştüğü video ele verdi

Son günlerde eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bir erkekle öpüştüğü videoyu yayınladı. Videodaki kişinin kim olduğu merak edilirken beklenen cevap Subaşı'dan geldi.

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ESKİ AŞKINA GERİ DÖNDÜ

Günlük hayatında her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, teknede tatil yaptığı bir kişiyle öpüşürken video yayınladı. Subaşı'nın öpüştüğü kişinin de eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi olduğu ortaya çıktı.
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Subaşı, öpüşme videosunun ardından 1,5 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanıyla kahvaltı yaptığı anları paylaştı. Subaşı, videoda sevgilisinin yüzünü göstermemek için kamerayı hızlıca çevirse de kişinin Meedo olduğu görüldü.

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Şeyma Subaşı
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