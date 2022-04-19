Şeyma Subaşı'nın sevilen kot kombinlerine uygun fiyatlı alternatifler

Şeyma Subaşı, moda ikonu dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olsa gerek. Günlük kombinlerinde bile şık olmayı ihmal etmeyen Subaşı'nın özellikle birbirinden farklı ve dikkat çekici kot pantolon kombinleri oldukça merak ediliyor. Tabii tahmin edersiniz ki bu kombinlerin pek uygun fiyatlı olduğu söylenemez. Bu yüzden yazımızda gardırobunuzda her daim Şeyma Subaşı şıklığını yaratabileceğiniz bütçe dostu kombin önerilerine yer verdik. Göz atmaya ne dersiniz?

1. Şık kombinlerin ilk adımı: DeFacto Mary Straight Fit Jean

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Şüphesiz kot pantolonlar zamansız şıklık için en doğru adreslerden biri. Dört mevsim fark etmeksizin rahatlıkla kombinlenebilecek kot pantolonlar Şeyma Subaşı tarzını yakalamak isteyenlerin mutlaka dolabında bulunması gereken joker parçalar arasında yer alıyor. Düz kesim ve paçası dikişsiz jeanler ise Subaşı'nın da vazgeçemediği spor klasik kombinlerinin olmazsa olmazı. DeFacto Mary Straight Fit Jean üzerine kısa basic tişört, blazer ceket ve kısa topuklu ayakkabı ile gün boyu şık görünebilir, sokak modasını modern ve spor parçalarla yansıtabilirsiniz.

2. Renklerin canlılığını İyiy Likralı İspanyol Paça Jean ile kombinlerinize taşıyın

Şeyma Subaşı renkli kişiliğini kombinlerinden de eksik etmiyor. İlkbahar ve yazın hareketliliğini rengârenk parçalarla kusursuz yansıtan Subaşı, bu kez klasikten uzaklaşıp hem spor hem rahat parçalarla stilinizi tamamlayabileceğiniz bir pantolonla karşınıza çıkıyor. Son zamanların beğenilerek giyilen pantolon modellerinden olan harika bir flare jean ile sevenlerini harekete geçiriyor. Fiziğinizi olduğundan daha güzel gösterecek İyiy Likralı İspanyol Paça Jean'i kombinlemek biraz zahmetli gibi gözükse de beyaz crop tişört, sneaker ve kombinlerin vazgeçilmez aksesuarı gold saat ile iddialı bir tarz yaratabilirsiniz.

3. DeFacto Örgü Desenli Kayık Yaka Crop Triko Kazak ile hem spor hem şık tarz yaratmak çok kolay

Dolabınızı karmakarışık edip yine de giyecek bir şey bulamıyorsanız en kısa zamanda mutlaka crop triko bir kazak edinmelisiniz. İster arkadaşlarınızla kahve içmeye gidin ister şık olmanızı gerektiren bir akşam yemeğine. Yaz ve kış kullanıma oldukça uygun olan triko kazaklar her daim dolabınızın kurtarıcı parçalarından olmaya aday. Subaşı, triko kazakları özellikle kot pantolon kombinlerinde sık sık tercih ediyor. Skinny model jean üzerine giydiği kazak ile âdeta spor stilinden de vazgeçemediğini takipçilerine gösteriyor. DeFacto ise örgü deseni ve kayık yaka detayına yer verdiği ürününü uygun fiyatlı crop kazak arayanların beğenisine sunuyor.

4. Hem maskülen hem tarz görünmek için LONTİ GRUP Ekose Desen Kruvaze Blazer Ceket

Maskülen ve klasik duruşu en iyi yansıtabileceğiniz trend parçalardan olan blazer ceketler ile her ortama uyum sağlayacak kombinler elde edebilirsiniz. Moda dünyasında eski ve yeni birleştiğinde hiç kuşkusuz ortaya mükemmel kombinler çıkıyor. Ekose desenli ceketler de bu mükemmel bütünlüğün son dönemlerde en çok yer verildiği parçalar arasında bulunuyor. LONTİ GRUP Ekose Desen Kruvaze Blazer Ceket vatkalı omzu ve sade düğmeleriyle kot pantolonlarınız ile kullanabileceğiniz detaylara sahip. İç astarlı olması ise fiyatına göre kaliteli ve uzun ömürlü blazer ceket arayışında olanların beklentisini karşılıyor.

5. Kombinlerin olmazsa olmazı Haichen Vintage Güneş Gözlük

"Bu kombinde bir şey eksik!" diyorsanız aradığınız ürün tam da Haichen Vintage Güneş Gözlük olabilir. Şeyma Subaşı'nın günlük hayatında takmadan yapamadığı vintage görünümlü gözlükler ile kombinlerinizin havasını bir anda değiştirebilirsiniz. O hâlde 1960'lardan gelen bir moda ikonuna dönüşmeniz için size mükemmel kombin önerisi bizden! Subaşı'nın tarzından ilham alarak paça yırtmaç detaylı jean, kovboy şapkası ve kovboy çizmeleri ile yepyeni bir tarz oluşturabilirsiniz. Ürün birbirinden farklı renk seçenekleri ve uygun fiyatı ile günün kombinine uygun rengârenk retro gözlükler takmak isteyenler için oldukça iyi bir alternatif.

6. Son zamanların trendi TRENDYOLMİLLA Siyah Yırtmaçlı Yüksek Bel Slim Flare Jean

Yırtmaçlı flare jeanler çıktığı günden itibaren trendlere girmeyi başaran pantolonlardan biri oldu. Sosyal medyanın sevilen yüzü Şeyma Subaşı'nın da tercihi yırtmaçlı flare jean bir kez alıp uzun süre kullanabileceğiniz basic parçalardan. Eğer kapsül bir dolap yapmak istiyor ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız ilk olarak bu tarz bir pantolon alarak başlayabilirsiniz. Neredeyse tüm vücut tiplerine oturan Trendyolmilla Yırtmaçlı Flare Jean siyahtan sıkılanlar için 7 renk alternatifiyle her zevke hitap ediyor. "Peki, bu pantolonu nasıl kombinleyebilirim?" diye merak ediyorsanız dar veya geniş kesim gömlek ve renkli stiletto ayakkabıyla muhteşem görünebilirsiniz.

7. Gün boyu rahatlık için YT WARD Siyah Kadın Sneaker Ayakkabı

"Hem sade hem her kombine uyan bir sneaker olsun" diyenlerdenseniz hayalinizdeki kombinleri yapmak için YT WARD Siyah Kadın Sneaker Ayakkabı'yı tercih edebilirsiniz. Bezden üretilen ayakkabı yağmurlu havalarda kullanılmaya pek uygun olmasa da en acil zamanlarda bile giy çık yapabileceğiniz ideal ve cep dostu ürünlerden biri olarak kullanıcılarını karşılıyor. Üstelik kullanıcılarını rahatlığıyla kendine hayran bırakan ve onlardan tam not alan YT WARD Siyah Kadın Sneaker sayesinde yüksek fiyatlar ödemeden Şeyma Subaşı kombinlerini kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

8. Elinizden düşürmeyeceğiniz Amosfun Çapraz Çanta

Şeyma Subaşı deyince ilk akla gelen şeylerden biri de tabii ki pahalı çantalar. İşte size o çantaların kalitesini aratmayacak bir ürün önerisiyle geldik. Görünüşüyle kalpleri çalan Amosfun Çapraz Çanta lüks markaların çantalarıyla neredeyse benzer tasarıma sahip. Spor kombinleriniz için düşünülmüş beyaz kemeriyle çantanızı çapraz kullanabilir, dilerseniz de gold zinciriyle kol çantası olarak da kombinlerinize şıklık katabilirsiniz. Büyüleyici tasarımıyla Amosfun Çapraz Çanta cep telefonu, ruj, anahtar gibi gün boyu yanınızda taşımak istediğiniz ihtiyaçlarınız için de birebir.

9. Kibar Ayakkabı Stiletto Kısa Çorap Çizme kot pantolonlarınızın tamamlayıcısı

Geldik kot pantolonları olduğundan daha havalı gösterecek topuklu çizmelere. Şeyma Subaşı'nın da kombinlerinde sıkça gördüğümüz topuklu çizmelerin en uğraşılmamış kot pantolon kombinlerinizi bile harika göstereceğinden emin olabilirsiniz. Subaşı'nın tercihi ince topuklu ve sivri uçlu çizmeler, her an kombinlenmeye hazır. Özellikle kombinlerinizi daha estetik görünüme ulaştırmak istiyorsanız bu tarz çizmeler ilk tercihiniz olabilir. Eğer dikkat çeken bir model arayışınız varsa cam görünümlü topuğa sahip modeli de tercih ederek stilinizi hareketlendirebilirsiniz. Ürün bir de uygun fiyatlı, daha ne olsun?

10. Koton Uzun Kollu Cepli Pamuklu Gömlek ile farklı kombinler yaratın

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Biraz Şeyma Subaşı'ndan biraz da kendi zevkinizden faydalanarak basit bir gömleği bile farklılaştırmak sizin elinizde. Her model pantolona yakışan basic gömlekler Şeyma Subaşı'nın da dolabını süslüyor. Çoraptan bluz bile yapabildiğiniz bu moda dünyasında gömlekleri de olduğundan farklı kullansanız hiç fena olmaz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey; Koton Pamuklu Gömlek. Gömleğin bir yakasını kendi zevkinize göre indirerek düşük kollu bir gömlek elde edebilir, ofis şıklığı yerine basit gibi görünen ama oldukça havalı bir stil oluşturabilirsiniz. Eğer günlük kombinlerinizden gömleği eksik etmiyorsanız Koton Pamuklu Gömlek ile önerimizi mutlaka denemelisiniz.