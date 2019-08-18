Şeyma Subaşı hesabını kitledi! Takipçi mi satın alıyor

Acun Ilıcalı ile evlenip boşanan ve bu süreçte sosyal medyada bir fenomen olan ve her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı'nın Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise attığı tweette Subaşı'nın takipçi satın aldığını iddia etti.

TAKİPÇİ Mİ SATIN ALIYOR?

Takipçi sayısıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı için herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı tweet atarak Subaşı'ya takip isteği göndermediği halde kabul ettiğini gösteren bir bildirim geldiğini söyledi.

Kısa sürede yayılan bu paylaşım ardından bir kişi daha Subaşı'na istek atmadığı halde kabul edildiği yönünde bildirim aldığını belirtti.

Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçisi olan hesabını kendisini takip etmeyenlere kilitledi.

