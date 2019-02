Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Kartalkaya'da

Kızı Melisa ile tatile çıkan Şeyma Subaşı, kayak tatilinden fotoğraflarını paylaşıyor.

Miami'den İstanbul'a dönmesi ve Kartalkaya'da kayak yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması, "Miami'den Kartalkaya'ya" yorumlarına neden oldu.

Kış stiliyle dikkat ve daha önce de Fransa'nın Alp Dağları'nda Courchevel 1850 bölgesine giderek kayak yapmıştı.

O fotoğraflara Subaşı'nın DJ sevgilisi Senia, "Oh oh oh" notunu yazmıştı.

Sosyal medyayı en çok kullanan isimlerin başında gelen Subaşı'nın yeni projesi de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Doğan Egmont, Doğan Holding ve Egmont Holding'in ortaklığında olan şirketin resmi Instagram hesabından Subaşı'nın fotoğrafını paylaşılarak "Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor…" notu yazıldı.

Subaşı, Ilıcalı'dan bışandıktan sonra kızı Melisa'nın velayetinin babasına verilmesiyle de gündeme gelmişti.