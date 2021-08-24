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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik anlarını paylaştı

24.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isim, Instagram hikayelerinden sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dans ettiği anları paylaştı.

Şeyma Subaşı, olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Meedo olarak anılan Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımıyla Şeyma Subaşı’na olan aşkını haykırmıştı.

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Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a gelen ikili yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı önceki gün siyah bikinili pozlarıyla adından söz ettirirken, bu kez de sevgilisi ile dans ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Şeyma Subaşı Instagram
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