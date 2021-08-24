Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik anlarını paylaştı

Şeyma Subaşı, olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Meedo olarak anılan Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımıyla Şeyma Subaşı’na olan aşkını haykırmıştı.

Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a gelen ikili yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı önceki gün siyah bikinili pozlarıyla adından söz ettirirken, bu kez de sevgilisi ile dans ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.



