Şeyma Subaşı mutfakta! Mikseri çalıştıramayınca dalga konusu oldu: Melisa daha iyi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son günlerde kızıyla vakit geçiriyor. Son olarak Hakan Sabancı ile adı aşk iddialarına karışan ve Meedo ile evliliğin eşiğinden dönen Subaşı tatilini bitirip kızının yanına döndü.

Kızıyla geçirdiği anları paylaşan Subaşı son olarak mutfakta kurabiye yaptıkları anları paylaştı. Ancak Şeyma Subaşı tarife pek de hakim gibi durmuyordu.

Şeyma Subaşı'nın mikseri kullanmayı bilmeyişi ve "Bunu bile bilmiyorum" deyişi dikkat çekti. Sorunu işe çözen küçük Melisa oldu.

MELİSA ILICALI OLAYI ÇÖZDÜ

Melisa Ilıcalı annesine "Anne su koymadık" diyerek duruma el koydu.

Melisa'nın annesinden önce durumu çözdüğünü görenler "Kız neyse ki akıllı" yorumlarında bulundu.

