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  4. Şeyma Subaşı mutfakta! Mikseri çalıştıramayınca dalga konusu oldu: Melisa daha iyi

Şeyma Subaşı mutfakta! Mikseri çalıştıramayınca dalga konusu oldu: Melisa daha iyi

31.05.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı ile evlenmesiyle tanınan boşandıktan sonra ise hareketli yaşamıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı son zamanlarda kızıyla zaman geçiriyor. Subaşı ve kızı Melisa mutfağa girdi. Ünlü fenomenin mikseri çalıştırmayı bilmemesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son günlerde kızıyla vakit geçiriyor. Son olarak Hakan Sabancı ile adı aşk iddialarına karışan ve Meedo ile evliliğin eşiğinden dönen Subaşı tatilini bitirip kızının yanına döndü.

Kızıyla geçirdiği anları paylaşan Subaşı son olarak mutfakta kurabiye yaptıkları anları paylaştı. Ancak Şeyma Subaşı tarife pek de hakim gibi durmuyordu.

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Şeyma Subaşı'nın mikseri kullanmayı bilmeyişi ve "Bunu bile bilmiyorum" deyişi dikkat çekti. Sorunu işe çözen küçük Melisa oldu.

MELİSA ILICALI OLAYI ÇÖZDÜ

Melisa Ilıcalı annesine "Anne su koymadık" diyerek duruma el koydu.

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Melisa'nın annesinden önce durumu çözdüğünü görenler "Kız neyse ki akıllı" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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