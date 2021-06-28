Şeyma Subaşı'ndan ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Şeyma Subaşı yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ ARDINDAN AYRILDILAR!

Ancak Subaşı bu açıklamasından günler sonra düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise sevgilisiyle fotoğrafları silmiş ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.



"YAŞADIKLARIMI ANLATACAK KELİME YOK"

Günlerdir konu hakkında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması geldi. Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melisa ile olan fotoğrafını paylaşan ünlü fenomen paylaşımına, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok… Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler." notunu düştü.



