Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Netflix yıldızıyla...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. 4 ay süren evliliğin ardından Subaşı ve Meedo hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. Meedo'nun Şeyma Subaşı'yı aldattığı ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo şimdi de yeni sevgilisiyle gündem oldu. Aradığı aşkı bulan Meedo, Netflix'te yayınlanan Dubai Bling'teki milyoner LJ Loujain Adada ile birliktelik yaşıyor.







