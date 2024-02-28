MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Netflix yıldızıyla...

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Netflix yıldızıyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 11:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günler süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın mutluluğu beklediğinden kısa sürdü ve ikili evliliklerinin 4'üncü ayında boşandı. Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo aradığı aşkı sonunda buldu. Mısırlı milyarderin yeni sevgilisi Netflix'in yıldızı çıktı.

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Netflix yıldızıyla...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

şeyma meedo

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. 4 ay süren evliliğin ardından Subaşı ve Meedo hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. Meedo'nun Şeyma Subaşı'yı aldattığı ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

meedo

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo şimdi de yeni sevgilisiyle gündem oldu. Aradığı aşkı bulan Meedo, Netflix'te yayınlanan Dubai Bling'teki milyoner LJ Loujain Adada ile birliktelik yaşıyor.

meedoo 2

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay olduHadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu
O pozları 'ifşa' diye paylaşılınca çok kızdıO pozları 'ifşa' diye paylaşılınca çok kızdı
Jude Law'ın kızını bir de şimdi görün! Pozları olayJude Law'ın kızını bir de şimdi görün! Pozları olay
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi Acun Ilıcalı sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

Ünlü astrolog "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" deyince... Sözleri olay oldu

Ünlü astrolog "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" deyince... Sözleri olay oldu

TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

Müstehcen pozlar buldu! İhaneti yakaladı

Müstehcen pozlar buldu! İhaneti yakaladı

Diskalifiye kararından sonra kendini tutamadı! Olay iddia...

Diskalifiye kararından sonra kendini tutamadı! Olay iddia...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.