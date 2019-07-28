MAGAZİN

Şeyma Subaşı’nın imza istekleri: 40 bin lira ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, bundan yaklaşık üç gün önce bir AVM'de geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü 'Sadece Şeyma' adlı kitabının imza gününü gerçekleştirmişti. Subaşı ile ilgili iddia 'yok artık' dedirtti.

Şeyma Subaşı’nın imza istekleri: 40 bin lira ve...

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra gündeme yaptığı paylaşımlarla gelmeye devam eden Şeyma Subaşı son dönemlerde kitabıyla konuşuluyor.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ilk kez imza günü yapmıştı. Gerçekleşen imza gününde sevenleriyle bir araya gelen bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı, instagram hesabından imza gününe dair çok sayıda fotoğraf da paylaşmıştı.

İmza gününün ardından ortaya atılan iddialar ise okuyan herkesi şaşırtacak cinsten oldu.

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Şeyma Subaşı benzer etkinlikler düzenlemek isteyen AVM’lerden şu taleplerde bulundu: ’40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, kulis’.

Şeyma Subaşı’nın bir isteği de etkinliğin sadece 1 saat sürmesi.

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