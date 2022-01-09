Şeyma Subaşı o modayı kaçırmadı! Kasığına kadar yırtmaçla poz

2021 yılına damga vuran derin kasık dekoltesi 2022 yılının da trendleri arasında. Günlük giyim için hayli iddialı olsa da özel günlerde ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği bu dekolte tarzını Şeyma Subaşı da denedi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı sevgilisiyle genellikle Miami'de zaman geçiriyor. Özel hayatıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran Subaşı şu sıralar ise Tulum'da.

Tulum'da tatil yapan ünlü isim derin dekoltesiyle pozlar verdi.

Son modaya uyan Subaşı kasık dekoltesiyle kumların üzerinde iddialı pozlar verip bunları takipçileriyle paylaştı. Şeyma Subaşı'nın paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

ABLASI ESKİ EŞİYLE VAKİT GEÇİRİYOR

Şeyma Subaşı Tulum'da keyif yaparken ablası Kübra Açıl ise Acun Ilıcalı ve sevgilisiyle birlikte yurt dışında. Acun Ilıcalı'nın takımını izlemeye giden Açıl'ın eski eniştesi ve onun yeni sevgilisiyle iyi olmasına dair Subaşı'nın ne düşündüğü merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı genelde bu tarz konularda yorumda bulunmuyor. Subaşı'nın ablası ve Ilıcalı'nın iyi arkadaş olduğu biliniyor.



