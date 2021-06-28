MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı yeni açıklama yaptı: Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın

Şeyma Subaşı yeni açıklama yaptı: Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın

28.06.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ilişkisini sonlandıran Şeyma Subaşı ayrılığın ardından yeni bir açıklama yaptı. Subaşı, haklarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın" dedi.

Şeyma Subaşı yeni açıklama yaptı: Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifi kabul eden ve hamileliğini duyuran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Subaşı bu açıklamanın ardından ise Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti.
209367161_253233949821739_235256599292790403_n
Yaşanan gelişmelerin ardından arkadaşlarıyla birlikte İbiza Adası'nda görülen Subaşı ayrılık açıklaması yapmıştı. Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melisa ile olan fotoğrafını paylaşan ünlü fenomen paylaşımına, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok… Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler." notunu düştü.
209611853_164417225740632_8169392223580152529_n

Şeyma Subaşı'nın ayrılığının ardından bazı iddialar da gündeme gelmişti. Subaşı'nın taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere Mısırlı iş adamının aldığı pahalı hediyelerin sahte çıktığı iddia edilmişti.

seymasubasi

Bu iddiaların ardından bir açıklama daha yapan Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın." ifadelerini kullandı.

seymaic1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Madonna'dan İstanbul paylaşımı: Neden bu kadar çok polis var?Madonna'dan İstanbul paylaşımı: Neden bu kadar çok polis var?
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
Sema Özkan neden ÇGH 2'den ayrıldı?Sema Özkan neden ÇGH 2'den ayrıldı?
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Trafikte yeni dönem! Teslimatlar başlıyor

Trafikte yeni dönem! Teslimatlar başlıyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.