Şeyma Subaşı yeni açıklama yaptı: Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifi kabul eden ve hamileliğini duyuran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Subaşı bu açıklamanın ardından ise Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti.



Yaşanan gelişmelerin ardından arkadaşlarıyla birlikte İbiza Adası'nda görülen Subaşı ayrılık açıklaması yapmıştı. Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melisa ile olan fotoğrafını paylaşan ünlü fenomen paylaşımına, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok… Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler." notunu düştü.



Şeyma Subaşı'nın ayrılığının ardından bazı iddialar da gündeme gelmişti. Subaşı'nın taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere Mısırlı iş adamının aldığı pahalı hediyelerin sahte çıktığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından bir açıklama daha yapan Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın." ifadelerini kullandı.



