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Şeyma Subaşı yüzüğünün fiyatını az buldu! Açtı ağzını yumdu gözünü

04.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı olay olmuştu. Şeyma Subaşı basında çıkan fiyatları az buldu ve bakın neler söyledi.

Şeyma Subaşı yüzüğünün fiyatını az buldu! Açtı ağzını yumdu gözünü

Şeyma Subaşı, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi aldığını arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Hal öyle olunca herkes Subaşı'nın yüzüğünün fiyatını merak etti.

Mısırlı milyarderin yüzüğe 801 bin 540 TL ödediği iddia edildi. Bu iddialar Şeyma Subaşı'nı çok kızdırdı. Çıkan fiyatları az bulan Subaşı açtı ağzını yumdu gözünü.

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Şeyma Subaşı açıklamasında "Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız. Harry Winston; hadi şimdi doğru rakamı bulup yazmaya çalışın. Ah pardon ne kadar temiz olduğunu ve kaç karat olduğuna da lütfen emin olun."

Subaşı yaptığı bir açıklamada ise "Evlenmeden nafakamı konuşuyorlar" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Şeyma Subaşı'nın hamilelik iddiaları da gündemdeydi. Hamile olduğu yönünde hakkında çıkan iddialarla ilgili Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına “Bugün sağlıklı besleneyim… Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar” yazmıştı.

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Şeyma Subaşı
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