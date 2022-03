Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu ile ilgili haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ayrıldığı ve ünlü modelin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kendisinin henüz bu süreci atlatamadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Basında yer alan haberlerin ardından Sezgi Sena Akay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Sezgi Sena Akay hangi dizilerde oynadı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Ünlü modelin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

Sezgi Sena Akay 31 Ekim 1994 tarihindr İstanbul'da dünyaya geldi.

Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan Sezgi Sena Akay, ardından Galatasaray'da voleybol oynamaya başladı ve zamanla Fenerbahçe’de altyapıya girdi.

Sezgi Sena Akay, 18 yaşına kadar voleybol oynadı.

Sezgi Sena Akay, Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazandı. 2012 yılında 17 yaşındayken Best Model of Turkey seçildikten sonra aynı yıl Best Model of the World seçildikten sonra Türkiye içinde ün kazandı.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Nevin karakterini canlandırdı. Ancak reytinglerin düşmesi nedeniyle dizi final oldu.

2015 yılında Acı Aşk adlı Show TV dizisinin kadrosuna bu sefer başrol olarak girdi. Acı Aşk da düşük reytingler sonucu yayın hayatına veda etti.

SEZGİ SENA AKAY EVLİ Mİ?

2019 yılında evlendiği Emir Hasoğlu'ndan Ali Kerim adlı bir oğlu vardır. Çiftin evliliği kısa sürdü. Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu ayrıldı.

SEZGİ SENA AKAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 Zeytin Tepesi

2015-2016 Acı Aşk

2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017-2018 Meryem

2018 Hıçkırık