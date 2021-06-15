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SGK'lılar için koronavirüs aşı randevusu açıldı! (e-devlet MHRS aşı randevu sistemi)

15.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında Türkiye adeta vites yükseltti. Son 24 saatte 842 bin 494 kişiye aşı yapılarak bir rekor kırılırken, SGK kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevu sistemi bugün açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası işçi ve memurların tamamı aşı olmak için randevu almaya başladı.

SGK'lılar için koronavirüs aşı randevusu açıldı! (e-devlet MHRS aşı randevu sistemi)

Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken aşı çalışmaları da her geçen gün hızlanıyor.

Son 24 saatte Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitterdan yaptığı açıklamada günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" ifadelerini kullandı.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni müjdeyi paylaştı. Bakan Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın (bugün) yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

SPUTNIK V AŞISI DA TÜRKİYE'DE

Bu arada Koronavirüs ile mücadelede Sinovac ve BioNTech’in ardından Rus aşısı Sputnik V de devreye giriyor. Sputnik V aşısının ilk partisini taşıyan uçak dün Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na indi.

Aşılar incelenmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarına götürüldü. Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili açıklama yapmazken, söz konusu aşıların yapılan incelemenin ardından temmuz itibarıyla aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde kullanıma gireceği öğrenildi.

Türkiye’nin aşı tedariki için anlaşma yaptığı ve acil kullanım onayı verdiği Sputnik V aşısında, 50 milyon dozluk bir alım olması, aşının Türkiye’de de teknoloji transferi yapılarak üretilmesi bekleniyor.

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecekSGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

TÜRKİYE'DE KAÇ DOZ AŞI YAPILDI?

Öte yandan Türkiye Aşı Tablosu'na göre 15 Haziran saat 09:20 itibariyle "Toplam Yapılan Aşı Sayısı" 34 milyon 660 bin 639, "1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı" 20 milyon 854 bin 079, "2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı" 13 milyon 786 bin 560 kişiye ulaştı.

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AŞI RANDEVUSU NASIL VE NEREDEN ALINIR? (e-DEVLET MHRS AŞI RANDEVU SİSTEMİ)

Aşı randevusu alacak olan kişiler kendilerine sunulan Biontech ve Sinovac seçeneklerinden birilerini tercih edebiliyorlar. Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra “enabız.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “aşı randevusu alma” işlemini işaretleyin. Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

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Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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MHRS İşçi Memur sgk koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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