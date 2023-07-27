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Shakira klip çekimi için yere uzandı, fare kafasına doğru gelince...

27.07.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Shakira sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı. Şarkıcı son şarkısı Copa Vacia'nın kamera arkası görüntülerinde fareyle göz göze geldiği anları paylaşınca olay oldu.

Pique tarafından aldatılıp terk edilen Shakira özel hayatıyla gündemdeydi. Kolombiyalı şarkıcı Shakira yaşananlardan sonra kendini işine verdi. Şarkıcı, Manuel Turrizo'yla çektiği "Copa Vacia" adlı yeni şarkısının müzik videosunun kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Shakira, vücudunu saran bir denizkızı kostümü ve pembe perukla çöplerin üzerinde uzandığı sahnede beliren fare nedeniyle fena korktu.

46 yaşındaki şarkıcı, kalkıp kaçmaya çalışsa da kostümü nedeniyle başarılı olamadı.

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Pop yıldızı, paylaşımının altına "Deniz kızlarının bile başına gelen şeyler" mesajını yazdı.

Aslında fare, Shakira'nın çöplerle dolu bir bataklıkta denizkızı kılığında yer aldığı klibin bir parçasıydı.


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