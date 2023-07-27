Shakira klip çekimi için yere uzandı, fare kafasına doğru gelince...

Pique tarafından aldatılıp terk edilen Shakira özel hayatıyla gündemdeydi. Kolombiyalı şarkıcı Shakira yaşananlardan sonra kendini işine verdi. Şarkıcı, Manuel Turrizo'yla çektiği "Copa Vacia" adlı yeni şarkısının müzik videosunun kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Shakira, vücudunu saran bir denizkızı kostümü ve pembe perukla çöplerin üzerinde uzandığı sahnede beliren fare nedeniyle fena korktu.

46 yaşındaki şarkıcı, kalkıp kaçmaya çalışsa da kostümü nedeniyle başarılı olamadı.

Pop yıldızı, paylaşımının altına "Deniz kızlarının bile başına gelen şeyler" mesajını yazdı.

Aslında fare, Shakira'nın çöplerle dolu bir bataklıkta denizkızı kılığında yer aldığı klibin bir parçasıydı.



