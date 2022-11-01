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Shakira'nın hastanede tedavi gören babasıyla çektiği video hayranlarını duygulandırdı: Ve hayat bazen...

01.11.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Haziran ayında futbolcu sevgilisi Gerard Pique ile olan 12 yıllık birlikteliğini noktalayan ünlü şarkıcı Shakira, yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Hastanede tedavi gören babasına yardım eden ve ayaklarını öpen Shakira o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" notuyla paylaştı.

Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Instagram'dan paylaştığı videoyla hayranlarının kalbini kazandı.

45 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, hastanede tedavi altına alınan 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in fizik tedavisine destek verirken çekilen bir videosunu hayranlarıyla paylaştı.

"VE HAYAT BAZEN..."

Ünlü şarkıcı, babasının bacaklarını elleriyle tutarak hareket ettirmesine yardım etti. Ardından da babasına cesaret verici sözler söyleyerek ayaklarından öptü. O anlarda doktor da kapının yanında durup baba ile kızı izledi.

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Shakira o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajıyla paylaştı. Paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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