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Shakira vergi kaçırdığını itiraf etti! Türkiye takipçilerden "Atın bunu da Dilan'ın yanına" yorumları yağdı

20.11.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Shakira olarak tanınan Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti. Shakira'nın haberi Türkiye gündeminde çok konuşuldu. Herkesin aklına Dilan Polat geldi.

Futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini sonlandıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira, son dönemde vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelmişti. 8 yıl hapis cezası istenen şarkıcı, Barselona İl Mahkemesi'nde bugün başlayan davaya geldi.

Shakira suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti.

BAKIN NE KADAR CEZA ÖDEYECEK

Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ila 2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 2,9 milyon avroluk bir cezayı da ödemeyi kabul ederek, anlaştığı bildirildi.

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Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu.

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Shakira Türkiye gündeminde hızlıca yer aldı. Türk takipçileri "Atın Dilan Polat'ın yanına" yorumlarında bulundu.

PIQUE İLE BİRLİKTE OLDUĞU DÖNEM SORUŞTURULDU

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu sırada bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.

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Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı.

Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya yakın para cezası talep ediyordu.

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