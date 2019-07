Show TV'nin yeni dizisi Aşk Ağlatır'ın oyuncuları belli oldu! Aşk Ağlatır konusu nedir?

Japon dizisi Love That Makes You Cry'dan uyarlanan Aşk Ağlatır'ın yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturacak. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizide Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan başrolleri paylaşacak.

Aşk Ağlatır dizisinin baş rolünde 5 kadın ve 5 erkek başrol oyuncusu olacak bu nedenle dizinin kadrosu oldukça geniş olacak ve çok fazla popüler olmayan deneyimli oyuncular dizi de yer alacak. Bu nedenle de MF Yapım Aşk Ağlatır dizisinin oyuncu kadrosunu oluştururken çok titiz çalışıyor.

LOVA THAT MAKES YOU CRY GENEL KONUSU NEDİR?

Her biri kendi hayalleri ve özlemleriyle küçük şehirden büyük kent Tokyo'ya taşınan altı genç kadın ile erkeğin aşk ve arkadaşlık hikayesinin anlatıldığı dizide karakterlerin yaşam öyküsü ele alınıyor.

Orijinal seride annesi öldükten sonra evlat edinilen ebeveynler tarafından büyütülen Sugihara Oto ve Soda Ren'e özel bölümler var.

Sugihara Oto, gelecek için büyük hayaller kurmayı bırakmış olmasına rağmen hayata pozitif bakmaya devam etmektedir. Ta ki, kendisini evlat edinen ebeveynlerin iflas etmesine kadar.