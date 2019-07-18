Show TV'nin yeni dizisi Aşk Ağlatır'ın oyuncuları belli oldu! Aşk Ağlatır konusu nedir?

Japon dizisi Love That Makes You Cry'dan uyarlanan Aşk Ağlatır'ın yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturacak. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizide Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan başrolleri paylaşacak.
Aşk Ağlatır dizisinin baş rolünde 5 kadın ve 5 erkek başrol oyuncusu olacak bu nedenle dizinin kadrosu oldukça geniş olacak ve çok fazla popüler olmayan deneyimli oyuncular dizi de yer alacak. Bu nedenle de MF Yapım Aşk Ağlatır dizisinin oyuncu kadrosunu oluştururken çok titiz çalışıyor.
LOVA THAT MAKES YOU CRY GENEL KONUSU NEDİR?
Her biri kendi hayalleri ve özlemleriyle küçük şehirden büyük kent Tokyo'ya taşınan altı genç kadın ile erkeğin aşk ve arkadaşlık hikayesinin anlatıldığı dizide karakterlerin yaşam öyküsü ele alınıyor.
Orijinal seride annesi öldükten sonra evlat edinilen ebeveynler tarafından büyütülen Sugihara Oto ve Soda Ren'e özel bölümler var.
Sugihara Oto, gelecek için büyük hayaller kurmayı bırakmış olmasına rağmen hayata pozitif bakmaya devam etmektedir. Ta ki, kendisini evlat edinen ebeveynlerin iflas etmesine kadar.
Bu noktadan sonra kentteki zengin bir adamla evlendirileceğini öğrenmesinin ardından hayatı tamamen değişiyor.
Soda Ren ise dedesi tarafından büyütülen bir genç kız... Şans eseri buluşan ikili kaderlerini değiştirmek için Tokyo'ya taşınmaya karar veriyor ancak büyük kente gelir gelmez kalabalıklar içinde ayrılıyor...
AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?
Aşk Ağlatır dizisinde köyde dedesinin yanında yaşarken İstanbul’a daha iyi bir yaşam mücadelesi için gelen bir genç ve bu gencin İstanbul’da tanıştığı aynı kaderi paylaşan iki arkadaşı ile İstanbul’da bambaşka hayatlara ve aşklara yelken açması anlatılacak.
Erkek başrol oyuncusu kendinden büyük ve eşinden boşanmak üzere olan bir kadınla evliymiş gibi yaşayacak; kadın oldukça zengin ama mutluluğu eşinde bulamamış; ama eşinden de vazgeçemez ve gece de eşinin yanına döner.
Diğer kadın başrol oyuncusu ise annesi babası ölmüş koruyucu aile tarafından büyütülmüş ve şu anda yaşlı ama zengin bir adam ile evlendirilmek istenen bir kız olacak.
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