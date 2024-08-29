Sıcak çarpması geçirdiğini zannetti! Grip semptomlarını önemsemedi... "Ölümcül tatil virüsü beni hastaneye yatırdı"

MYNET|DIŞ HABERLER 20 yaşındaki Serenity Tanner isimli bir turist, gece yarısında uykusundan uyandıktan sonra aniden kusmaya başladı. Başlangıçta semptomların sıcak çarpmasına bağlı olduğunu dile getiren Tanner, bir komşusu tarafından yerel bir sağlık merkezine götürüldü ve dang humması teşhisi kondu.

Warminster'de öğrenci olan Tanner, 12 gün boyunca hastanede tedavi altına alındı. Taburcu olduktan sonra İngiltere'ye dönen genç kadın hâlâ yorgunluk ve beyin sisi yaşadığını söyleyerek, "Bu sıcak çarpmasına bağlıyordum. Güneşte çok uzun süre kaldığımı düşündüm. Şimdi bile haftalar geçti ve hala virüsün etkilerini hissediyorum. Hala beynim bulanık ve sürekli yorgun hissediyorum. Kendimi çok güçsüz hissediyorum, sanki bir kamyon çarpmış gibiydi. Daha önce sepsis geçirdim ve bu ondan daha kötüydü" dedi.

İklim değişikliği nedeniyle İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde sivrisinek kaynaklı hastalıklarda artış yaşanıyor . Hükümetler, yerel halkı ve turistleri tehlikeler konusunda uyarıyor.