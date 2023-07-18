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  4. Sıcak havalar hırsızlara yeni piyasa yarattı: Kliması arıza verince gördüğü manzarayla şok yaşadı! 'Şu anda çok pahalı, o yüzden böyle bir yola başvuruyorlar'

Sıcak havalar hırsızlara yeni piyasa yarattı: Kliması arıza verince gördüğü manzarayla şok yaşadı! 'Şu anda çok pahalı, o yüzden böyle bir yola başvuruyorlar'

18.07.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isınan havalar hırsızların hedefini de belirledi, çalacakları malzemeyi yaz mevsimlerinde oluşturdukları piyasaya göre seçiyorlar. İstanbul'un Avcılar ilçesinde sabah iş yerine gelen Yunus Zengin, çalıştırmak istediği klima arıza verince klimaya bakmak için dışarı çıktığında bomboş duvarla karşılaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Zengin gerçeği anladı: Hırsızlar otomobille gelip dış üniteyi çalmıştı.

Sıcak havalar hırsızlara yeni piyasa yarattı: Kliması arıza verince gördüğü manzarayla şok yaşadı! 'Şu anda çok pahalı, o yüzden böyle bir yola başvuruyorlar'

Son dönemlerde hırsızların tercihi klimalar. Sahibi olduğu iş yerindeki kliması çalınan Yunus Zengin, "Burada bir piyasa oluşmuş. Bu iş biraz da talebe göre. Şu anda klimalar çok pahalı, o yüzden böyle bir yola başvuruyorlar" diyerek durumun boyutunu ortaya koydu. Zengin iş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntüleri ise "Burada beklemişler, güzelce sökmüşler. Başka bir yere takılmak üzere hazır vaziyette götürmüşler. Çok temiz işçilikle söküp götürmüşler" ifadeleriyle anlattı.

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KLİMA ARIZA VERİNCE FARK ETTİ

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde elektrikli cihaz tamir servisi bulunan Yunus Zengin, sabah iş yerine geldiğinde klimayı çalıştırmak istedi. Ancak klima arıza verdi. Dışarı çıkan Zengin, klima kompresörünün yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Zengin, otomobille gelen hırsızların iş yerindeki klimayı çaldığını tespit etti.

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"BOMBOŞ DUVARLA KARŞILAŞTIM"

Otomobille gelen 3 kişinin hırsızlık yaptığını söyleyen Yunus Zengin, "İş yerimize sabah geldiğimizde klimamızı çalıştırmak istedik. Düğmesine bastık. Dış ünite arızası veriyordu. Ben de çıktım dışarı, klima arızalı mı acaba bir sorun var diye. Çıktığımda klimayı göremedim. Bomboş bir duvarla karşılaştım " dedi.

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"BURADA BİR PİYASA OLUŞMUŞ"

Zengin, "Bundan ortalama 1 yıl önce yazın yine klima çalındı. Pahalı olması, tamirinin masraflı olması insanları dış üniteleri çalarak piyasaya sürerek tekrar dönüştürmesine neden oluyor. Burada bir piyasa oluşmuş. İnsanlar dış ünite arıyor motorunu değiştiremiyorlar; masraf fazla geliyor. Onlar da geliyor sipariş üzerine oluyor, bu iş biraz da talebe göre. Geliyorlar, tespit yapıyorlar nerede sökebiliriz diye. Orada söküyorlar klimayı. Piyasada değerlendiriyorlar. Şu anda klimalar çok pahalı, o yüzden böyle bir yola başvuruyorlar "dedi.

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"BUNU SÜREKLİ YAPIYORLAR"

Esnafın mağduriyeti olduğunu belirten Zengin, "Biz emniyete de gittik kayıtlarımızı da verdik. Soruşturma başlatıldı. Diğer kameralara baktılar. Takip ediliyor şu anda ama bunu sürekli yapıyorlar. Esnafın mağduriyeti var bu konuda" dedi.

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"GÜZELCE, ÇOK TEMİZ İŞÇİLİKLE SÖKÜP GÖTÜRMÜŞLER"

Zengin, "Burada beklemişler güzelce sökmüşler. Başka bir yere takılmak üzere hazır vaziyette götürmüşler. Çok temiz işçilikle söküp götürmüşler. Klimanın kompresörünün değişmesi 5 - 10 bin TL arasında değişiyor. Klima 15 bin ile 20 bin TL arasında. En düşük 5 bin TL'ye onu birine verecek " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız klima hırsızlık

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