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Sıcak havalara daha fazla dayanamadı! “Bizi mahvettin” diyerek güneşe taş attı... Görüntüler sosyal medyayı salladı

15.07.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Hava sıcaklıklarının 45 dereceye ulaştığı Şanlıurfa’da kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın güneşe sitem ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Sıcaklıklardan bulan adam çareyi güneşe taş atmakta buldu.

Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başaran görüntülerde bir adam hava sıcaklıklarından bunalınca güneşle konuşmaya karar verdi. Şanlıurfa’da sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaşması üzerine bir vatandaş “Mahvettin bizi güneş” diyerek isyan etti.

ELİNE ALDIĞI TAŞLARI ATMAYA BAŞLADI

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Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaş tarladan bulduğu taşları güneşe doğru fırtlatmaya başladı. Yanındaki bir başka vatandaşın engel olmaya çalışmasına rağmen adam güneşi taşlamaya devam etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada izlenme rekoru kırdı ve binlerce beğeni ile yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Güneş

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