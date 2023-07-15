Sıcak havalara daha fazla dayanamadı! “Bizi mahvettin” diyerek güneşe taş attı... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başaran görüntülerde bir adam hava sıcaklıklarından bunalınca güneşle konuşmaya karar verdi. Şanlıurfa’da sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaşması üzerine bir vatandaş “Mahvettin bizi güneş” diyerek isyan etti.

ELİNE ALDIĞI TAŞLARI ATMAYA BAŞLADI

Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaş tarladan bulduğu taşları güneşe doğru fırtlatmaya başladı. Yanındaki bir başka vatandaşın engel olmaya çalışmasına rağmen adam güneşi taşlamaya devam etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada izlenme rekoru kırdı ve binlerce beğeni ile yorum toplamayı başardı.