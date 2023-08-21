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Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

18.08.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda sıklıkla tüketilen soğuk kahveleri daha keyif verici bir deneyime dönüştürmeye ne dersiniz? Kahve hazırlarken işinizi kolaylaştıracak ve doğru tarifi uygulamanıza yardımcı olacak mutfak aletleri sayesinde bunu başarabilirsiniz. İçeceklerinize lezzet katacak ve sıradan bir tarifin bambaşka bir hâle bürünmesini sağlayacak soslar, şuruplar ve gerekli olan diğer malzemeleri sizin için seçtik.

Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Lezzetli soğuk içecekler hazırlamak için tariflerin özenle uygulanması ve bu sırada kaliteli malzemelerin kullanılması gerekiyor. Doğru seçilen, öğütülen ve demlenen kahveye çeşitli malzemeler de ekleyerek şahane sonuçlar elde edebilirsiniz. Kahvenin eşsiz tadını süt, şurup ve soslarla zenginleştirebilir, damak zevkinize hitap eden yepyeni bir lezzet oluşturabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan ve damak zevkinize hitap eden içecekler hazırlamanıza yardımcı olan ürünlere birlikte göz atalım!

1. Lezzeti artırmanın pratik bir yolu: Nish Çikolata, Karamel, Vanilya Aromalı Şurup

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

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Kendine has bir lezzete sahip olan kahveleri çeşitlendirerek tüketmek adına Nish Çikolata, Karamel, Vanilya Aromalı Şurup'lardan yardım alabilirsiniz. Kahve severler arasında epey popüler olan üç farklı aromanın yer aldığı setle muazzam bir lezzete sahip içecekler hazırlayabilirsiniz. Damak zevkinize uygun sosu kahveye ekledikten sonra keyifle tüketebilirsiniz. Özel şişeler içinde satışa sunulan ürünler uzun süre boyunca tazeliğini korumayı başarır.

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2. Kahve keyfinizi her yere taşıyın: Contigo Westloop Autoseal Termos Bardak

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Sıcak hava dolayısıyla kahvenizi sadece evde ya da kafelerde içmek zorunda değilsiniz! Contigo Westloop Autoseal Termos Bardak sayesinde uzun süre soğuk kalan içeceğinizi çeşitli yerlere götürüp orada tüketebilirsiniz. Alaşım çelikten imal edilen ve izolasyon sağlayan ürünle işte, sokakta, piknikte veya okulda dilediğiniz gibi soğuk kahve içebilir ya da arkadaşlarınıza kahve ikram edebilirsiniz. 470 ml'lik kapasitesiyle dikkat çeken ürünü çantanızda taşıyabilirsiniz.

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3. Tazeliğe önem verenler için: EPINOX Manuel Ayarlanabilir Kahve Değirmeni

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Çekirdek formundaki kahveler uzun süre boyunca tazeliğini korur. Eğer çekirdek kahvenin özel tadıyla kahve yapmak isterseniz EPINOX Manuel Ayarlanabilir Kahve Değirmeni kullanarak çekirdekleri saniyeler içinde öğütebilirsiniz. Böylece eşsiz lezzete sahip tarifleri uygulayabilir ve taze çekilmiş kahvenin farkına şahit olabilirsiniz. Damak zevkinize uygun aromaya sahip çekirdekleri soğuk kahve yapımına uygun ölçüde öğüten bu üründen yardım alabilirsiniz.

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4. Trend bardak modellerinden: Madame Coco Boussac Çift Camlı Bardak

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Şık bir sunumda kullanabileceğiniz Madame Coco Boussac Çift Camlı Bardak, borosilikattan üretilir. Hafif bir yapıya sahip olan ürün, 155 mililitre sıvı alabilir. Neredeyse tüm duyu organlarınıza eş zamanlı biçimde hitap eden kahvenizi içerken görsel bir şölen elde etmek adına bu seti satın alabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen bu bardakları pratik biçimde temizleyebilirsiniz.

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5. Ergonomik bir tasarım: Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Frappe ve soğuk latte gibi içecekleri hazırlarken birçok kişinin işini kolaylaştıran Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü sayesinde damağa hitap ettiği kadar göze de hitap eden sunumlar hazırlayabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen karıştırma çubuğuyla beraber sadece birkaç saniye içinde sütü köpürtebilirsiniz. Kolay kullanıma sahip olan ürünle rahat çalışabilir ve muazzam bir görüntüye sahip sütlü kahveleri sevdiklerinize servis edebilirsiniz.

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6. Kahve keyfini taçlandırma imkanı: Moliendo Espresso Çekirdek Kahve

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Aroma açısından farklı beklentilere hitap eden ve Amalfi, Positano, Ravello, Salerno gibi seçenekleri bulunan Moliendo Espresso Çekirdek Kahve sayesinde damak zevkinize uygun içecekler hazırlayabilirsiniz. Soğuk kahveler hazırlanırken büyük ölçüde espresso çekirdekleri kullanılır. Yoğun ve akılda kalıcı bir lezzete sahip olan çekirdekleri serin ve kuru bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. İhtiyaç hâlinde dilediğiniz kadar çekirdeği öğüterek kahvenizi demleyebilirsiniz.

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7. Detaylara önem verenler için: Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Kahve, su ve sütün belli oranlarda karıştırılmasıyla uygulanan çeşitli içeceklerin tariflerinden daha fazla verim almak için Bluefox Dijital Mutfak Terazisi kullanabilirsiniz. Porsiyon başına düşen kahve ve su miktarını hassas biçimde ölçerek doğru oranları belirleyebilirsiniz. Yüksek hassasiyete sahip sensör sayesinde birkaç gramlık farkı bile gözler önüne seren ürünle içeceklerin oranını ayarlayabilirsiniz.

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8. Yapışmaya son veren taban: Sevensix Kapaklı Silikon Buz Kalıbı

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Buz küplerinin tabana yapışmasına engel olan Sevensix Kapaklı Silikon Buz Kalıbı sayesinde kahvelerinizin daha soğuk olmasını sağlayabilirsiniz. Silikondan imal edilen taban malzemesine basarak küplerin kalıptan ayrılmasına yardımcı olabilirsiniz. Özel olarak geliştirilen kapak sayesinde kalıbı doldurduktan sonra suyun dökülmesini durdurmak mümkün. Dilerseniz kalıp içerisine kahve dökebilir ve sonrasında bu küpleri soğuk latte ve frappe tariflerinde kullanabilirsiniz.

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9. Görsel şölen yaratmak isteyenlere: By Tüfekçi Çikolata Dekor Sos

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan frappeler başta olmak üzere çeşitli kahvelere eşlik etmeye uygun By Tüfekçi Çikolata Dekor Sos'u farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Yoğun bir çikolata lezzetinin sıvı formuna getirilmiş hâli olan ürünün akışkan bir kıvamı bulunuyor. Ürünün akışkan olması sayesinde kahvelerinize eğlenceli dokunuşlar yapabilirsiniz.

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10. Sağlam ve kullanışlı: Eğimli Cam Pipet

Bu yaz Starbucks'ı eve getiriyoruz: Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatıp kahve keyfinizi arttıracak ürünler

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Kahve içerken rahat etmenizi sağlayan Eğimli Cam Pipet seti içinde altı tane pipet yer alıyor. Sağlam materyalden imal edilen ürünleri uzun bardaklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yoğun kıvama sahip olan içecekleri konforlu biçimde içmenize yardımcı olan ürünü kısa sürede temizleyip kurutabilirsiniz. Plastik atık oranını önemli ölçüde azaltmanıza yardımcı olan ürünler sayesinde çevrenin korunmasına yardım edebilirsiniz.

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