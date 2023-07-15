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Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşa belediyeden ilginç anons! “Güneşe ateş etmeyiniz”

15.07.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin geneli aşırı sıcakların etkisi altıdayken Adana’dan yapılan ilginç bir anons sosyal medyada gündem yarattı. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlara Seyhan Belediyesi’nden “ Lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz” uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde artan hava sıcaklıkları vatandaşları bezdirdi. Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olarak kabul edilen Adana’da Seyhan Belediyesi’nin vatandaşlara yaptığı bir uyarı sosyal medyada ilgi gördü. Belediyeye ait bir araçla yapılan anonsta, “Zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz” ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Adana’da termometreler 47 dereceyi gösterirken vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar tercih etmeye başladı. Zorunlu olmadıkça vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyaran belediye ekipleri özellikle güvenlik açısından serinlemek isteyen vatandaşların barajda yüzmemeleri gerektiğini de belirtti. O anons sosyal medyada gündem yarattı.

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Adana anons seyhan belediyesi sıcaklık

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