Sigara içmek 'görme kaybı riskini artırıyor'

İngiltere Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü (RNIB), sigara içenlerde görme kaybı riskinin, içmeyenlere kıyasla iki kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Bunun sebebi de, tütünden çıkan dumanın gözlere olumsuz etkisi ve göze giden kan damarlarının tıkanma tehlikesi.

İngiltere merkezli Optometri Derneği'nin anketine göre, sigara içmek ile görme kaybı arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlansa da, ülkede yalnızca her beş kişiden biri bu durumun farkında.

SİGARA İÇMEK GÖZÜ NASIL ETKİLİYOR?

Sigara dumanında zehirli kimyasallar var. Bunlar gözlere zarar verebiliyor.

Örneğin, kurşun ve bakır gibi ağır metaller, göz bebeklerinin arkasındaki şeffaf tabakada, göz merceğinde toplanıyor. Bu da ışık demetini gözün odağına taşıyor ve merceğin puslu görünmesinin sebebi katarakta neden olabiliyor.

Sigara içmek, diyabetten kaynaklı görme bozukluklarını da, gözün retinasını arkasındaki kan damarlarına zarar vererek daha da kötüleştirebiliyor.

Uzmanlara göre, sigara içenlerde yaşa bağlı "makula dejenerasyonu" (sarı nokta hastalığı) geçirme riski de üç kat fazla oluyor. Makula dejenerasyonu, kişinin merkezi görüşüne zarar verip detayları ayırt etmesini zorlaştırıyor.