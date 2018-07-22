Siğil Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Siğil binlerce yıldır var olan bir hastalıktır. Antik Mısır’dan günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmış papiloma virüsünden kaynaklanan siğil, sanıldığının aksine korkutucu bir hastalık değildir. Siğil Nedir? Papiloma virüsünün neden olduğu ciltte oluşan şişliklere siğil denir. Siğiller binlerce yıldır salgın halinde insanları etkilemektedir. Keşfedilen bazı mezarlarda bulunan mumyalarda siğiller olduğu tespit edilmiş, Shakespeare’in bazı oyunlarında da siğilden bahsedilmiştir. Genel olarak siğiller tehlikesiz olsalar da, çirkin görünümleri sebebiyle kişinin utanç duymasına sebep olurlar. Son derece bulaşıcı olan siğil ağrıya da neden olabilir. Siğil Neden Olur? Kurbağaların siğile neden olduğu söyleminin bir şehir efsanesi olduğu kanıtlanmış olsa da hala pek çok kişinin aklında bu göze hoş görünmeyen ve ağrıya neden olan şişliklerin neden oluştuğuyla ilgili sorular mevcut. Papiloma virüsünün ciltle temas etmesinin ardından enfeksiyon meydana gelir ve siğil oluşur. Siğil yaygın olarak hasar görmüş deride etkinlik gösterir. Şeytan tırnağı oluşan ya da tıraş olurken hassaslaşan bölgeler, virüsün yırtıklar ve kesiklerden derinin alt katmanlarına daha rahat ilerleyebilmesinden dolayı siğile karşı daha savunmasızdır.

Siğil neden oluşur sorusuna dermatologlar kesin bir yanıt veremese de bazı kişilerde daha sık bu probleme rastlandığı belirtilir. Örneğin; bağışık sistemleri tam olarak gelişmediği için virüslere karşı daha savunmasız olan çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha çok siğil problemiyle karşılaşılır. Siğil Çeşitleri Nelerdir? Oluştuğu bölgeye ve yarattığı etkiye göre siğillerin farklı türleri bulunur. Bazı siğiller yalnızca elde ve ayak parmaklarında oluşabilirken bazı siğiller genital bölgede meydana gelebilir. Oluştuğu bölgeye göre siğil tedavisi de farklılık gösterir. 1. Yaygın siğiller

Özel bir adı bulunmayan ve genel olarak ellerde ve ayak parmaklarında görülmesine rağmen vücudun her yerinde oluşabilen yaygın siğiller, en sık karşılaşılan siğil türüdür. Oluşan şişliklerin yüzeyi sert ve pürüzlüdür. Şişliğin etrafındaki genel ten rengine kıyasla daha griye yakın bir renkte oluşurlar. 2. Taban siğilleri

Ayak tabanında oluşan siğiller, diğer siğil türlerinin aksine derinin üstünde değil içinde büyür. Ayak tabanında, etrafında sertleşmiş doku oluşmuş küçük delikler varsa bu genellikle ayak tabanı siğiline işaret eder. Hem derinin içinde oluşması hem de üzerine sürekli baskı uygulanması sebebiyle taban siğilleri yürümeyi oldukça zorlaştırır.

3. Düz siğiller

Genellikle yüzde, apış arasında ya da kolda oluşan düz siğiller küçük boyutta olduklarından dolayı hemen fark edilmeyebilir. Düz siğillerde şişliklerin tepesi sanki zımparalanmış gibi dümdüzdür. Pembe, kahverengi veya hafif sarıya çalan renklerde görülebilirler. 4. İpliksi siğiller

İpliksi siğiller ağız çevresinde, burunda ya da boyunda ve çenenin alt kısmında meydana gelir. Küçük bir kanat benzeri şekle sahip olan ipliksi siğiller ten renginde görünmeleri sebebiyle et beniyle karıştırılabilir. 5. Periungual siğiller

Tırnak siğili olarak da bilinen periungual siğiller el ve ayak tırnaklarının altında ya da etrafında oluşabilirler. Periungual siğiller ağrı ve acıya neden olabileceği gibi tırnağın büyümesini de etkileyebilir. 6. Genital siğiller

100’den fazla papiloma virüs çeşidi vardır ve bunların pek çoğu hafif ağrı ve görsel sıkıntı haricinde bir soruna sebep olmadan basit tedavilerle ortadan kalkar. Ancak genital bölgede, cinsel organların çevresinde ya da içinde siğil oluşumuna sebep olabilen papiloma virüs türleri de mevcuttur. Özellikle kadınlarda daha yaygın olarak görülen bu siğil türleri “genital siğiller” olarak adlandırılır ve acilen tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine dönüşebilir ve ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Siğil Belirtileri Nelerdir? Siğiller, türüne ve oluştuğu bölgeye göre farklı semptomlar oluştururlar. Papiloma virüsünün vücuda girmesinin ardından siğil oluşturması iki ile altı ay kadar sürebilir. Bu süre zarfında virüse maruz kalan bölgede; Kızarıklık,

Kaşıntı,

Deri dökülmesi gözlemlenebilir. Belirtiler farklılık gösterse de siğillerin ortak semptomları; Küçük, et benine benzeyen pürüzlü şişlikler meydana gelmesi,

Kahverengi, ten rengi, beyaz ya da gri tonlarda dokular oluşması,

Dokunulduğunda ağrın ve acı hissedilmesi şeklinde sıralanabilir.

Eğer;

Kişinin yüzünde ya da başka hassas bir bölgesinde (genital bölge, ağız çevresi, burun delikleri) siğil oluşmuşsa,

Siğillerde kanama ya da kokulu akıntı gibi enfeksiyon belirtisi varsa,

Siğiller hayatı olumsuz etkileyecek derecede ağrı ve acıya sebep oluyorsa,

Siğillerin rengi değişiyorsa,

Kişide şeker hastalığı ya da bağışıklık sistemindeki zayıflığa bağlı başka bir hastalıkla birlikte siğil oluşmuşsa vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekir. Siğil Nasıl Tedavi Edilir? Siğiller görünüşleri itibarıyla korkutucu olsalar da herhangi bir tedaviye gerek duymadan belli bir süre içerisinde kendiliğinden geçerler. Ancak ayağında siğil oluşan diyabet hastalarının, ayaktaki siğil nasıl geçer araştırması yapıp kendi kendilerine tedavi uygulamadan önce mutlaka doktora başvurmaları gerekir. Çünkü tabandaki siğiller şişlikten ziyade yara benzeri yapılardır. Şeker hastalarında yaraların geç iyileşmesi ya da hiç iyileşmemesi sebebiyle çok daha tehlikeli durumlar meydana gelebilir. Siğil nasıl geçer sorusuna yanıt vermeden önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değinmek gerekir. Siğiller son derece bulaşıcı olduklarından, hastanın diğer kişilerle fiziksel temastan kaçınması gerekir. Ayrıca hastaya ait herhangi bir eşyanın kullanılmaması da son derece önemlidir. Örneğin tabanlarında siğil olan birinin banyo yaptığı yerde banyo yapmak gerekiyorsa, kabinde ya da küvette virüs barınması ihtimaline karşı fiziksel teması engellemek için terlik giyilmesi yerinde olur.