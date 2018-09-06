'Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner büyüdü

Jennifer Boyner'in son hali görenleri şaşırtıyor.
'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
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Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem dizisindeki çocuk oyuncu Jennifer Boyner son haliyle görenleri kendisine hayran bıraktı
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'Sihirli Annem'de Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, büyüyüp genç kız oldu.
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Dizinin yayınlandığı dönemde çocuk oyuncu olarak rol alan Jennifer Boyner şimdi 19 yaşında bir genç kız....
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Boyner, uzun zamandır ekranlarda olmasa da tiyatro ve sinema filmleriyle oyunculuğa devam ediyor.
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Sihirli Annem dizisi bitse de dizinin oyuncuları sık sık bir araya geliyor...
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Jennifer Boyner, Sihirli Annem dizisinde 2011 yılında vefat eden oyuncu Defne Joy Foster' ın kızı 'Toprak'ı canlandırdı.
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'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
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'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
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'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
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'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
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'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
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'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
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'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
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