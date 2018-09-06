'Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner büyüdü

1 / 13 Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem dizisindeki çocuk oyuncu Jennifer Boyner son haliyle görenleri kendisine hayran bıraktı

2 / 13 'Sihirli Annem'de Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, büyüyüp genç kız oldu.

3 / 13 Dizinin yayınlandığı dönemde çocuk oyuncu olarak rol alan Jennifer Boyner şimdi 19 yaşında bir genç kız....