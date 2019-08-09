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Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 00:21 | Son Güncelleme

Siirt'in Pervari ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinden Dolu Salkım köyüne yolcu taşıyan Orhan Akar yönetimindeki 34 JJ 7481 plakalı minibüs, 25'inci kilometrede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunanlardan Rıdvan Bulut (7) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Akar ile birlikte toplam 11 kişi ise yaralandı. İ

hbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralılar ise Siirt 3'üncü Komando Tugayı'nda askeri helikopterle Siirt'e sevk edildi. Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hacı Akbudak (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi otopsi için morga konulurken, yaralı 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt yolcu minibüsü trafik kazası

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