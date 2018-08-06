Sıla: 'Eski aşklarınızı hatırlamakta serbestsiniz'

Biletleri haftalar öncesinden tükenen konser öncesinde uzun kuyruklar oluşurken, konsere saatler kala organizasyon yetkilileri tarafından satışa sunulan ek kontenjan biletleri de yaklaşık yarım saat içerisinde tükendi. Yoğunluk dolayısıyla yaklaşık on beş dakika gecikmeli başlayan konserde hayranlarını ''Özlediğim konserlerden biridir Bodrum Konseri. Bu mekanın atmosferi iyi geliyor insana... Açıkçası böylesine coşkulu bir kalabalık karşısında dizlerim titriyor. O yüzden bu gece bir kusurum olursa beni mazur görün, heyecanıma verin olur mu?'' sözleri ile seyircilerini selamlarken büyük bir alkış tufanı kopardı.

'ACI ÇEKMEKTE SERBESTSİNİZ'

Konserini bekâr, platonik, kavuştular, daraldılar, ayrıldılar ve parti şarkıları olmak üzere altıya ayıran başarılı popçu, ''Bilenler bilmeyenlere anlatmıştır diye düşünüyorum. En eğlenceli bölüm konserin son bölümü. O ana kadar acı çekmekte serbestsiniz. Eski aşklarınızı hatırlamakta, geçmişe yolculuk etmekte serbestsiniz. Son bölüme kadar ne kadar acı varsa yaşayın, son bölümde tüm acılarınızdan arınacaksınız.'' diyen Sıla, gece boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile göz doldurdu.

Bodrum Antik Tiyatroyu hınca hınç dolduran hayranları için özel bir sürpriz yaparak konsept dışına da çıkan başarılı popçu, ''Bodrum Suları'' parçasını seslendirerek seyircileri duygusal ve içsel bir yolculuğa çıkarırken, konserin son bölümünde ise ''partili goy goy şarkılar'' adını verdiği şarkılarla deyim yerindeyse Bodrum'u sallayarak akıllardan uzun süre silinmeyecek bir konsere imzasını atmış oldu.

Öte yandan rahatsızlığı dolayısıyla kendisini ilk kez canlı olarak izleyebilen ve doktorlardan alınan özel izinle konser alanına geldiği öğrenilen bir hayranını fark eden başarılı popçu, konser sırasında bir şarkısını ona armağan etti. ''İyi ki geldin, sen bana eşlik ettikçe heyecanım mutluluğa dönüşüyor.'' sözleri ile moral verdiği hayranına zaman zaman göz kırpan Sıla, bu tutumu ile büyük takdir topladı.

