Şimdi de çentik furyası mı büyüyor? Samsung'un yeni tabletlerinden biri "çentikli" olabilir!

Samsung, Galaxy S22 serisi için bekleyiş sürerken, bir yandan da Snapdragon 8 Gen 1 destekli (bazı pazarlarda belki Exynos kullanılabilir) Galaxy Tab S8 ailesi için iddialar gelmeye başladı. Tablet ailesinin Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus ve Tab S8 Ultra'dan oluşması bekleniyor.

"ÇENTİKLİ" SAMSUNG GALAXY TAB S8'İN ÖZELLİKLERİNİ PAYLAŞTILAR

WinFuture'a göre, Galaxy Tab S8 Ultra amiral gemisi olacağı öne sürülmekte. Tablet, 2960 x 1848 piksel çözünürlüğe, 120 Hz'e kadar yenileme hızına, 11.200 mAh pil ile birlikte 8/16 GB RAM ve 128/512 GB depolama ve 14,6 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olabilir. İlginç olan ise tabletin iki adet 12 megapiksel kameraya ev sahipliği yapan bir çentik ile geleceğinden bahsedilmesi.

iPhone'larla özdeşleştirilen çentik, son olarak Apple tarafından da revize edilmiş ve iPhone 13 modellerinde daha küçük bir hale getirilmişti. Ancak şirket, yeniden tasarlanan MacBook Pro modellerine çentik eklemişti. Eğer söylenenler doğruysa Samsung da "Ultra" tablet modeline çentik ekleyerek bu furyayı büyütecek.

Aslında çoğu kullanıcının çentiklerin ortadan kaldırılmasını istediği söylenmekte.

TAB S8 VE TAB S8 PLUS NASIL OLACAK? İŞTE İDDİALAR

Tab S8 Ultra ile karşılaştırıldığında, Tab S8 Plus'taki 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranın biraz daha küçük olduğu, 2800 x 1752 piksel çözünürlük sunduğu ve 12,7 inç boyutunda olduğu iddia ediliyor. Orta seviye modelde çentik olmayabileceği söylenirken, tabletin 8 GB RAM, 128/256 GB depolama ve 10.090 mAh pil ile gelebileceği de yine iddialar arasında.

İddialara bakılırsa standart Tab S8 modeli, ailenin en küçük modeli olacak gibi. 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, çentiksiz bir tasarıma ve 8000 mAh pile sahip 11 inç LTPS TFT ekrana sahip olduğu iddia edilen model, yine Tab S8 Plus gibi 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama sunabilir.

Aktarılan her bilginin şimdilik iddia olarak değerlendirildiğini ve Samsung'un henüz bu iddiaları doğrulamadığını belirtmekte fayda var.

Samsung Galaxy Tab S8 ailesinin Galaxy S22 ailesiyle birlikte 8 Şubat 2022'de tanıtılması bekleniyor.

