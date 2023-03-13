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Simge Sağın cesur tarzıyla yürek hoplattı! 'Sen söyle Icardi dinlesin'

13.03.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne tarzı ile yürek hoplattı. Göğüs dekolteli siyah elbisesiyle pozlar veren ünlü şarkıya beğeni yağdı. Son dönemde Aşkın Olayım şarkısı ile Galatasaray taraftarının gönlünü feth eden Sağın'a 'Sen söyle Icardi dinlesin' yorumları yapıldı.

Simge Sağın cesur tarzıyla yürek hoplattı! 'Sen söyle Icardi dinlesin'

Aşkın Olayım şarkısı ile son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Simge Sağın sahnesinde tercih ettiği cesur kostümleriyle de büyük beğeni topluyor.

Siyah göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest eden Sağın'ın iddialı pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Takipçileri Sağın'ın bu pozlarına; Sen söyle Icardi dinlesin', 'Aşkın Olayım', 'Ne Icardi ama', 'Söylenmedi hiç sana layık düşler' gibi yorumlar yaptılar.

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Icardi'nin attığı gollerden sonra çalan bu şarkı üzerine Icardi paylaşımında Simge Sağın'ı etkiletlemişti. Simge de o paylaşımı kendi hikayesinde paylaşmıştı.

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Simge Sağın ile Mauro Icardi'nin sosyal medyada birbirlerini takip etmeleri de çok konuşulmuştu.

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