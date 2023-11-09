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  4. Simpsonlar değil bu kez Fauda bildi! Dünya gündemini değiştiren saldırıdan 8 sene önce çekilen o sahne ve çok şaşırtan İran, Netanyahu detayı! 'Çok kan akacak'

Simpsonlar değil bu kez Fauda bildi! Dünya gündemini değiştiren saldırıdan 8 sene önce çekilen o sahne ve çok şaşırtan İran, Netanyahu detayı! 'Çok kan akacak'

09.11.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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MYNET DETAY HABER | Dünya gündemine damgasını vuran birçok olayı yıllar önce bilmesiyle dillerden düşmeyen The Simpsons'ın namını bu kez İsrail yapımı Fauda dizisi devraldı. 7 Ekim'de patlak veren Hamas-İsrail çatışmalarının detaylarını işleyen dizideki o sahne viral oldu. Dikkat çekici olan ise dizinin yayınlanma tarihinin 2015 olması...

Simpsonlar değil bu kez Fauda bildi! Dünya gündemini değiştiren saldırıdan 8 sene önce çekilen o sahne ve çok şaşırtan İran, Netanyahu detayı! 'Çok kan akacak'

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmayı öngördüğü konuşulan sahnedeki İran ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı. Fauda dizisindeki aynı sahnede İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaşın başlangıcında yaptığı konuşmaya benzerlik de iddiaları körükledi.

Gazze'deki savaş 1 ayı geride bıraksa da tüm dünyayı kaygılandırmaya devam ediyor. Özellile İran'ın tutumu yakından takip ediliyor. Fauda dizisi ise 2015'te çekilen bir sahnede bugünkü savaşın başlangıcından devamında yaşananlara dair isabetli tahminleriyle gündeme geldi.

İsrail yapımı dizi ilk kez 2015 yılında yayınlandı. Hamas'ın askeri kanadının komutanı Abu Ahmad, yardımcısı Walid'e İsrail'de bir saldırı planladıklarını anlatırken şu ifadelerini kullanıyor...

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'BÜYÜK SALDIRI YAPACAĞIZ, İSRAİL SAVAŞ SUÇLARI İŞLEYECEK İRAN DA DEVREYE GİRECEK'

'Saldırıyı sinagogda yapacağız. Şimdiye kadar yapılmış saldırılardan farklı olacak. Yahudiler hızlı şekilde ağır misilleme yapacak. Emsalsiz savaş suçları işleyecekler. İran dahil İslam devletleri müdahale etmek zorunda kalacak.'

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Söz konusu sahnede karakterler arasında geçen savaş diyaloğu, bugün yaşananların planlı olduğu yönünde iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

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"AMAÇ: ÇOK FAZLA CAN KAYBI"

Karakter konuşmasının devamında ise "Bu patlama Orta Doğu'daki bütün güç dengelerini değiştirecek. Tarihe geçeceğiz" ifadelerini kullanıyor. Abu Ahmad, yardımcısı Walid'İn "Ama çok fazla kan akacak çok can kaybı olacak" sözüne ise "Amaç da bu" yanıtını veriyor.

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NETANYAHU DETAYI! BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Karakterin Orta Doğu hakkındaki sözleriyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından 2 gün sonra yaptığı konuşmada "Vereceğimiz yanıt Orta Doğu'yu değiştirecek" mesajının benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

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Simpsons dizisi Gazze dizi fauda
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