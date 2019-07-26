Simpsons dizisi geleceği nasıl tahmin ediyor?

Matt Groening'in yaratıcısı olduğu ve Amerikan televizyonu Fox'ta yayımlanan Simpsons, 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.

Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

BBC'nin Newsbeat radyo programı ekibine konuşan dizinin yazarları bu durumun, birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine komplo teorileriyle ilişkilendirilemeyeceğini, dizide birçok konuda geleceğe dair tahminler yürütüldüğü için bunların gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

Newsbeat'e konuşan dizi yazarlarından Al Jean bu durumu, "Eğer yeteri kadar tahminde bulunursanız yüzde 10'u doğru çıkar" diyerek açıklıyor.

Dizinin diğer bir yazarı olan Stephanie Gillis ise, "Bir bakıma 10 ay öncesinden yazan gelecekbilimcileriz, o yüzden bir sonraki adımda ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz" diyor.



'HANGİ KOMİK ÜNLÜ BAŞKAN OLUR DİYE DÜŞÜNDÜK'

Simpsons'ın şimdiye kadar tahmin ettiği ve sonrasında gerçekleşen olaylar arasında iş adamı Donald Trump'ın ABD başkanı olması, şarkıcı Lady Gaga'nın Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'da sahne alması, Ebola krizi ve hatta akıllı telefonlar da var.