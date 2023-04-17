Sinan Akçıl'ın sözleri gündem oldu! Danla Bilic: Nihat Hatipoğlu olmadığım için...

Sinan Akçıl özel hayatından bahsederken Danla Bilic, "Ne diyorsun mesela, 'Gel imam nikahı kıyalım' mı?" diye sordu. Sinan Akçıl ise "Evet! Ne diyebilirim başka? Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim, dedim de. 4 tane eşim var imam nikahlı. Boş ol diyemedim, konuşmuyorlar hiçbiri benimle" yanıtını verdi.

Bu sözleri yüzünden sosyal medyada gündem olan Akçıl daha sonra ise şunları söyledi:

"Bu dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere "tüm hayatım boyunca"toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yaşamayı tercih ettiği yol kendine aittir. Nokta."

"BEN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"

Danla Bilic de bu açıklamayı paylaşarak "Bu konuyu biraz uzatmadık mı ya soruyu ben zaten şaka amaçlı sordum kendisi de ben Nihat Hatipoğlu olmadığım için gayet sempatik bir yerden ve bayağı da dürüstçe cevapladı. Ben nikahın her türlüsüne karşıyım" dedi.



