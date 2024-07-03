Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş 'Tarih böylesini yazmamıştır' diyerek isyan etti: 'An meselesi'

inan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın 3'üncü gününde verilen aradan sonra duruşma devam etti. İddianameye göre azmettirici olarak suçlanan Doğukan Çep’e olay öncesinde 4 bin lira havale eden tutuklu sanık Ufuk Köktürk’ün avukatı İlker Kocaoğlu, savunma yaptı.

"BİR TAKIM FOTOĞRAFLAR GÖSTERİLEREK SUÇLU İLAN EDİLMİŞTİR"

Avukat Kocaoğlu, eylemin gerçekleşmesine yönelik bir savunmalarının olmadığını, sebebinin de müvekkilinin olaya dahil olmaması olduğunu söyledi. Avukat Kocaoğlu savunmasında, "Müvekkilim, bir siyasi partinin il yönetici olduğu ve birtakım kişilerle çekildiği fotoğraflar gösterilerek suçlu ilan edilmiştir. Sadece 4 bin liralık bir para gönderimi vardır. Bir an için müvekkilimin bu olaya bilerek para gönderdiğini kabul etsek eşinden göndermezdi ve onun yerine bankamatikten, başkasının hesabından gönderirdi. Müvekkilime avukat Serdar Öktem ile görüşmeleri de sorulmuştur. Açık söylüyorum, o gün Köktürk beni de aradı. Miras konusu hakkında şeyler sordu. Avukat Serdar Öktem’i de bu yüzden aradığını biliyorum. Sadece cezaevinden arkadaşı Doğukan Çep’e bir miktar para gönderdiği ve sosyal medyadan bir siyasi partiye üye olduğu haberleri nedeniyle 19 aydır tutukludur. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanık avukatlarının da savunma yapması ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

BÖYLE İSYAN ETTİ: 'TUTUKLULARIN AYAK AYAK ÜSTÜNE ATIP SİGARA YAKMASI AN MESELESİ'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öyle bir mahkeme ortamı ki tutukluların hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakması an meselesi. Tarih böylesini yazmamıştır. Müdafiler 'Kamera kayıtlarına yansımamış olsa da Ayşe Ateş kocasını öldürüp kaçmıştır, bunun incelenmesini talep ediyoruz' deme noktasındalar. Arkalarına aldıkları güçle bol keseden atıyorlar. Görünen o ki gerçek azmettiricilerin bulunacağına inandığımız yargı süreci kiralık katiller, torbacılar da dahil olmak üzere bütün sanıkları korumak ve siyasi bağlantıyı koparmak için bir aklama sürecine doğru evrilmeye çalışılıyor. Müdafiler hiçbir belge ve bulguya dayanmayan iddiaları ile 1 Temmuz günü sosyal medya ve televizyon ekranlarında kurulan torbacıları aklama mahkemelerinin iddianamesini yazıyor. Bu TV ve sosyal medya mahkemelerinin savcıları da kiralık katillerin, torbacıların beyanlarını 'ayet' kabul ediyor. 18 aydır ne söylesek reddiye yazanlar torbacıların sözlerine adeta iman ediyor. Birilerinin aklına son 1 ay içinde gelen bu kumpas senaryosu, kurtuluşun tek yolu olarak görülüyor. En acıklı olanı da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i kameraların önünde katleden kiralık katillerin, torbacıların aklanması için yoğun bir çaba harcanması ve bu katillerin ayakta alkışlatılması. Alkışlayanın da bu yaptığını hiç sorgulamaması" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





