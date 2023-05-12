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Sinan Oğan canlı yayında sıcağı sıcağına duyurdu! Bu sabah kapısında not buldu: 'Az zamanın kaldı...'

12.05.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere günler kala siyaset arenası dikkat çeken gelişmelere sahne oluyor. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan canlı yayında aldığı "olağanüstü" gelişmeyi sıcağı sıcağına duyurdu. Oğan, ittifakın genel başkanlarından birinin bu sabah kapısının önünde not bulduğunu açıklayarak notta yazanları paylaştı.

Sinan Oğan canlı yayında sıcağı sıcağına duyurdu! Bu sabah kapısında not buldu: 'Az zamanın kaldı...'

Oğan seçim gündemini değerlendirmek üzere tv100 ekranına konuk oldu. Programın başlarında telefonla meşgul olduğu görülen Oğan'a sunucu Deniz Gürel "Geldiğinizden beri hummalı bir çalışma yapıyorsunuz telefonla. Olağanüstü bir gelişme mi var?" sorusunu yöneltince Oğan "Evet, maalesef" yanıtını verdi.

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"GENEL BAŞKAN KAPISININ ÖNÜNDE NOT BULDU"

ATA İttifakı'nı oluşturan 4 partiden biri olan Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam'ın bu sabah kapısında bir not bulduğu bilgisini paylaşan Oğan, notta "Az zamanın kaldı. Sokağa çıkarken dikkat et" yazdığını aktardı.

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"QR KODU AÇINCA TEHDİT VİDEOSU ÇIKIYOR"

Oğan konuşmasının devamında da kendi afişlerinin üzerinde QR kod yapıştırıldığını ifade ederek dikkat çeken açıklamasına şöyle devam etti:

"Yetmiyor, Manisa'da dışarı çıktığında afişlerimizin üzerinde bir QR kod görüyor. O kodu açtığınızda da birtakım 'kana kan, dişe diş' gibi tehditler savrulan bir video görülüyor. Nedir, kim tarafından yapılmıştır, amaç nedir, bilmiyorum."

'MUHARREM İNCE' AÇIKLAMASI

"Muharrem Bey'i aradım dün fakat telefonu kapalıydı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birtakım operasyonlar kabul edilebilir değildir. Bunlardan artık kurtulmak lazım."

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