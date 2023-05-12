Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak Bakan Soylu, "Bu bir eski Türkiye manzarasıdır. Eski Türkiye'de de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi rahmetli Deniz Baykal'ın kaseti sonucunda oldu" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Soylu, "Bu seçimde Muharrem İnce bir saldırıya uğramış. Saldırı dışarıdan gelmiş, kim tarafından yapıldığı bellidir. Fail bellidir, fail FETÖ ve ABD'dir" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ: FETÖ HALEN DEVREDEDİR

"Böyle bir önemli yarışta karşı karşıya kaldığımız durum çok iyi tartışılmalıdır. Bu bir eski Türkiye manzarasıdır. Eski Türkiye'de de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi rahmetli Deniz Baykal'ın kaseti sonucunda oldu.

ABD ve uluslararası sistem başından beri bu seçime müdahale ediyor. Her adayın çeşitli sebeplerle aldığı oylar vardır. Diğer oylarda protesto, kararsız ve sandığa gitmeyeceklerin oyları vardır. Burada esas olan şudur; FETÖ halen devrededir. Geçmişte elde ettiği depo kayıtlarıyla devrededir. Bu operasyonu bu millet görüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA TWEETİ

Hatırlarsanız, Kılıçdaroğlu 17-25 döneminde eline kasetleri alıp gerçeği ifade ediyor diyordu. Kendisinin bir evhamı var. Kendisine bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bizim böyle bir bilgimiz yok, kendisinin bize ulaştırdığı korkusu da yok. O dönem nasıl bir yalan ortaya koyduysa bugün kendisi çıkıp kumpas diyor. İnce'ye de kendi sofrasına beklediğini açıkladı. Dünyada siyasetin bu kadar aşalandığı, siyasetin kirletildiği bir dönem her halde az yaşanmıştır.

"İNCE BİR SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

Arada 4,5-5 puanlık fark var. Kimin bu seçime karıştığı, kimin etkilemeye çalıştığını uçan kuşlar da biliyor. Bu seçimde Muharrem İnce bir saldırıya uğramış. Saldırı dışarıdan gelmiş, kim tarafından yapıldığı bellidir. Fail bellidir, fail FETÖ ve ABD'dir."

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