Sinan Oğan’dan gündem olan o soruya yanıt: ‘Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum MHP kökenliyim daha ne diyeyim’

Türkiye 14 Mayıs seçim sürecine hızla yaklaşırken adaylardan gelen açıklamalar da dikkat çekmeye devam ediyor. Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Halk TV’de katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce Muharrem İnce’ye sorulan soru “Eğer seçimi Erdoğan kazanırsa sokağa çıkabilecek misiniz?" sorusu bu kez Sinan Oğan’a soruldu. Oğan bu soruya gündem yaratacak bir yanıt vererek “Çok da rahat sokağa çıkacağım. Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum MHP kökenliyim daha ne diyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, ben milliyetçi MHP Genel Başkan adayı...” ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan, katıldığı Şirin Payzın ile Sözüm Var adlı programda şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANLIĞINI DA BİZE VERİN DİYEBİLECEK MUHALEFET"

- Seçimin ikinci tura kalma riskini almak doğru mu?

"Parlamento çoğunluğu muhalefete geçecek bu net. Parlamento çoğunluğu muhalefete geçtiğinde muhalefet dönüp ey vatandaş diyecek; sizi şimdiye kadar neyle korkuttular, cumhurbaşkanlığı bir yerde parlamento bir yerde olursa kriz olur. İşte fırsat parlamento çoğunluğu bizde cumhurbaşkanlığını da bize verin diyebilecek muhalefet.

Şimdiden yurt dışından pasaport ve vize sırasına giren bürokratlar göreceksiniz öyle bir hızlı dönüş yapacaklar ki o 15 günlük süre içerisinde… Artık bu defa o Kasım süreci yaşanmaz Türkiye’de. Çünkü hükümet öyle bir güce sahip değildir.

"MUHALEFETİN BEN ÇOĞUNLUĞUNU ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

20 yıllık AK Parti iktidarının bu kadar zulmü bu kadar beceriksizliği hala muhalefeti çoğunluğa götürmüyorsa muhalefet dükkanı kapatsın gitsin o zaman. Muhalefetin ben çoğunluğu alacağını düşünüyorum. Son listelerden sonra biraz riske soktular ama inşallah alırlar. AK Parti ile MHP’nin listelerinde de kriz var ama muhalefetin hata yapma şansı yok. Eğer biz bu AK Parti artık yeter diyorsak o zaman gereğini yapacağız.

"BEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OYUNU ALMIYORUM Kİ"

- Eğer olur da Erdoğan bir kez daha kazanırsa Sinan Oğan rahat uyuyabilecek mi? Daha önce Muharrem İnce’ye de bu soru sorulmuştu; Sokağa çıkabilecek misiniz?

Ben çok rahat uyuyacağım. Çok da rahat sokağa çıkacağım. Şöyle bakın; Sinan Oğan’ın CHP Genel Başkan adayı olmadığını, MHP Genel Başkan adayı olduğunu… Sinan Oğan’ın nereden oy aldığını cümle alem herkes biliyor. Bilmeyen varsa da bir kez daha söyleyeyim duysun. Sinan Oğan milliyetçi oyları alıyor. Sinan Oğan MHP’liydi. Daha ne diyeyim yani… Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunu almıyorum ki. Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı, ben milliyetçi MHP genel başkan adayı..."

