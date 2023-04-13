HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sinan Oğan’dan gündem olan o soruya yanıt: ‘Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum MHP kökenliyim daha ne diyeyim’

Sinan Oğan’dan gündem olan o soruya yanıt: ‘Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum MHP kökenliyim daha ne diyeyim’

13.04.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’dan gündem yaratacak açıklamalar geldi. Muharrem İnce’ye de sorulan ‘eğer seçimi Erdoğan kazanırsa sokağa çıkabilecek misiniz?’ sorusu bu kez Oğan’a soruldu. Oğan canlı yayında bu soruya “Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum, MHP kökenliyim daha ne diyeyim” şeklinde yanıt verdi.

Sinan Oğan’dan gündem olan o soruya yanıt: ‘Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum MHP kökenliyim daha ne diyeyim’

Türkiye 14 Mayıs seçim sürecine hızla yaklaşırken adaylardan gelen açıklamalar da dikkat çekmeye devam ediyor. Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Halk TV’de katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Daha önce Muharrem İnce’ye sorulan soru “Eğer seçimi Erdoğan kazanırsa sokağa çıkabilecek misiniz?" sorusu bu kez Sinan Oğan’a soruldu. Oğan bu soruya gündem yaratacak bir yanıt vererek “Çok da rahat sokağa çıkacağım. Ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum MHP kökenliyim daha ne diyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, ben milliyetçi MHP Genel Başkan adayı...” ifadelerini kullandı.

2 (27)

Sinan Oğan, katıldığı Şirin Payzın ile Sözüm Var adlı programda şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANLIĞINI DA BİZE VERİN DİYEBİLECEK MUHALEFET"

- Seçimin ikinci tura kalma riskini almak doğru mu?

"Parlamento çoğunluğu muhalefete geçecek bu net. Parlamento çoğunluğu muhalefete geçtiğinde muhalefet dönüp ey vatandaş diyecek; sizi şimdiye kadar neyle korkuttular, cumhurbaşkanlığı bir yerde parlamento bir yerde olursa kriz olur. İşte fırsat parlamento çoğunluğu bizde cumhurbaşkanlığını da bize verin diyebilecek muhalefet.

Şimdiden yurt dışından pasaport ve vize sırasına giren bürokratlar göreceksiniz öyle bir hızlı dönüş yapacaklar ki o 15 günlük süre içerisinde… Artık bu defa o Kasım süreci yaşanmaz Türkiye’de. Çünkü hükümet öyle bir güce sahip değildir.

3 (5)

"MUHALEFETİN BEN ÇOĞUNLUĞUNU ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

20 yıllık AK Parti iktidarının bu kadar zulmü bu kadar beceriksizliği hala muhalefeti çoğunluğa götürmüyorsa muhalefet dükkanı kapatsın gitsin o zaman. Muhalefetin ben çoğunluğu alacağını düşünüyorum. Son listelerden sonra biraz riske soktular ama inşallah alırlar. AK Parti ile MHP’nin listelerinde de kriz var ama muhalefetin hata yapma şansı yok. Eğer biz bu AK Parti artık yeter diyorsak o zaman gereğini yapacağız.

"BEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OYUNU ALMIYORUM Kİ"

- Eğer olur da Erdoğan bir kez daha kazanırsa Sinan Oğan rahat uyuyabilecek mi? Daha önce Muharrem İnce’ye de bu soru sorulmuştu; Sokağa çıkabilecek misiniz?

Ben çok rahat uyuyacağım. Çok da rahat sokağa çıkacağım. Şöyle bakın; Sinan Oğan’ın CHP Genel Başkan adayı olmadığını, MHP Genel Başkan adayı olduğunu… Sinan Oğan’ın nereden oy aldığını cümle alem herkes biliyor. Bilmeyen varsa da bir kez daha söyleyeyim duysun. Sinan Oğan milliyetçi oyları alıyor. Sinan Oğan MHP’liydi. Daha ne diyeyim yani… Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunu almıyorum ki. Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı, ben milliyetçi MHP genel başkan adayı..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ildeki milletvekili adayları istifa ettiO ildeki milletvekili adayları istifa etti
ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!
'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan CHP

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt

Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

Canlı yayında dikkat çeken anlar! "O olmadı be Muharrem Bey"

Canlı yayında dikkat çeken anlar! "O olmadı be Muharrem Bey"

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.