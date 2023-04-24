HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinan Oğan'ın katıldığı Babala TV'deki kavga anları siyah ekran ve açıklamayla yayımlandı! Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık

Sinan Oğan'ın katıldığı Babala TV'deki kavga anları siyah ekran ve açıklamayla yayımlandı! Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık

24.04.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayımlanan ve Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının yeni bölümüne ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan konuk oldu. Daha önce fragmanda yer alan, seyircilerin kavga ettiği sahneler ise bölümde yayınlanmadı. O anlarda siyah ekran girdi ve yaşanan durumla ilgili açıklama yapıldı. Oğuzhan Uğur da tanıtıma koydukları o anları ise son gün yayınlamama kararı aldıklarını duyurdu.

Sinan Oğan'ın katıldığı Babala TV'deki kavga anları siyah ekran ve açıklamayla yayımlandı! Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık

Siyasi liderleri konuk eden Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının son bölümüne ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan katıldı. Programın geçtiğimiz hafta yayınlanan tanıtımına seyirciler arasında çıkan kavga damga vurmuştu. Verilen arada çıkan tartışmanın ardından Oğan'ın koruma polisleri devreye girmiş ve taraflardan bir kısmı salondan çıkartılmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından araya giren Oğuzhan Uğur ise seyircileri geri getirmiş ve olayın yatışmasını sağlamıştı.

1

Sinan Oğan'ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'ın 11. bölümü ise 24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlandı. Ancak bölümde, daha önce tanıtımlarda yer alan tartışma görüntüleri yayınlanmadı. O anlarda ise siyah bir ekran gösterildi.

babala1

"DAHA FAZLA KIZIŞTIRMAK İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN..."

Ekranda yer alan açıklamada ise "Sosyal medya hesabımından paylaştığımız, salonda gerçekleşmiş olan tartışma görüntülerini bölümden çıkarmış bulunmaktayız. Görüntüleri gösterip olayı daha fazla kızıştırmak ve gündemde tutmak istemediğimiz için yayımlamama kararı aldık. Ancak tarafların mikrofonu alıp soru sordukları ve kendilerini açıkladıkları kısımlar programın içerisinde mevcuttur. Yaşanan tartışmanın sonunda kimse kimseyle düşman ya da küs ayrılmamıştır." ifadeleri yer aldı.

babala2

"BİRİ KOŞTU İÇERİ 'AĞABEY KAVGA VAR' DEDİ"

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Özlem Gürses'in YouTube kanalında son bölümünde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayı anlatan Uğur "O esnada da Muharrem Bey'in bölümü yayınlanmıştı. Rekorlar kırmış. Keyifleniyorum, ne olursa olsun bir yayıncıyım ben. Yaptığımız iş çok başarılı olmuş. 'Oh ne güzel' derken, biri koştu içeri. 'Ağabey' dedi, 'kavga var’. ‘Hoppa’ dedim, ‘ne kavgası var.’ ‘Eyvah.’ Koştum hemen sahneye çıktım. Konuyu anlamaya çalıştım, müdahale ettim. Kapattım, yolladım.
İÇERİ

"TERLİYORUZ AMA BİR ADIM İLERİ GİDEMİYORUZ"

"Hâlâ 2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor" diyen Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama bir adım ileri gidemiyoruz."
ICERI2

"SİYAH EKRANDA VERECEĞİZ"

"O bölümü siyah ekranda vereceğiz. En azından şunu söyleyeceğiz, buradan sevgili izleyicilerime de söyleyeyim; Hiç kimse birbirine küs ayrılmadı oradan. O tanıtımdan sonra çocuklar çok tepki görmüşler. Biz her şeyi yayınlamakla mükellefiz, bunu niye yayınlamayacağımızı anlatacağım şimdi.

Salondan çıkarılan bir çocuk bambaşka bir kesimden linç yiyor, onunla kavga eden de bambaşka bir kesimden linç ediliyor. İkisi de birbirinden küs ayrılmadığını buradan birinci ağızdan söylüyorum. Yani çocukların orada yaşadığı gerginliğin sebebi zaten yukarıdaki insanların konuştuğu üslup. Aynısı şimdi sosyal medyada kavga ediyor.

Görüntüler yayımlandı! Babala TV'deki kavga anları... Görüntüler yayımlandı! Babala TV'deki kavga anları...

Ben o kavgayı bitirdim güya, o kavga sosyal medyada devam ediyor. Kimsenin hakkı kalmadı o kavgada, kimse merak etmesin. Tatlı tatlı herkes evine dağıldı. Oradaki utanç verici konuyu alıp sokakta devam ettirmenin manası yok diye düşünüyorum.""

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürümMuharrem İnce'den Millet İttifakı'na çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm
Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladıKılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı
Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?
Anahtar Kelimeler:
Sinan Oğan Oğuzhan Uğur

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... İşte Icardi'nin yeni takımı

'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... İşte Icardi'nin yeni takımı

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı!

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı!

Kılıçdaroğlu, "Damadın da hakkını vermek lazım" dedi ve ekledi...

Kılıçdaroğlu, "Damadın da hakkını vermek lazım" dedi ve ekledi...

Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki 'Ayıp yaşından utan'

Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki 'Ayıp yaşından utan'

Yolda yürürken başına beton parçası düştü! Acı haber geldi

Yolda yürürken başına beton parçası düştü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.