Sinan Oğan'ın katıldığı Babala TV'deki kavga anları siyah ekran ve açıklamayla yayımlandı! Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık

Siyasi liderleri konuk eden Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının son bölümüne ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan katıldı. Programın geçtiğimiz hafta yayınlanan tanıtımına seyirciler arasında çıkan kavga damga vurmuştu. Verilen arada çıkan tartışmanın ardından Oğan'ın koruma polisleri devreye girmiş ve taraflardan bir kısmı salondan çıkartılmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından araya giren Oğuzhan Uğur ise seyircileri geri getirmiş ve olayın yatışmasını sağlamıştı.

Sinan Oğan'ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'ın 11. bölümü ise 24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlandı. Ancak bölümde, daha önce tanıtımlarda yer alan tartışma görüntüleri yayınlanmadı. O anlarda ise siyah bir ekran gösterildi.

"DAHA FAZLA KIZIŞTIRMAK İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN..."

Ekranda yer alan açıklamada ise "Sosyal medya hesabımından paylaştığımız, salonda gerçekleşmiş olan tartışma görüntülerini bölümden çıkarmış bulunmaktayız. Görüntüleri gösterip olayı daha fazla kızıştırmak ve gündemde tutmak istemediğimiz için yayımlamama kararı aldık. Ancak tarafların mikrofonu alıp soru sordukları ve kendilerini açıkladıkları kısımlar programın içerisinde mevcuttur. Yaşanan tartışmanın sonunda kimse kimseyle düşman ya da küs ayrılmamıştır." ifadeleri yer aldı.

"BİRİ KOŞTU İÇERİ 'AĞABEY KAVGA VAR' DEDİ"

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Özlem Gürses'in YouTube kanalında son bölümünde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayı anlatan Uğur "O esnada da Muharrem Bey'in bölümü yayınlanmıştı. Rekorlar kırmış. Keyifleniyorum, ne olursa olsun bir yayıncıyım ben. Yaptığımız iş çok başarılı olmuş. 'Oh ne güzel' derken, biri koştu içeri. 'Ağabey' dedi, 'kavga var’. ‘Hoppa’ dedim, ‘ne kavgası var.’ ‘Eyvah.’ Koştum hemen sahneye çıktım. Konuyu anlamaya çalıştım, müdahale ettim. Kapattım, yolladım.



"TERLİYORUZ AMA BİR ADIM İLERİ GİDEMİYORUZ"

"Hâlâ 2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor" diyen Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama bir adım ileri gidemiyoruz."



"SİYAH EKRANDA VERECEĞİZ"

"O bölümü siyah ekranda vereceğiz. En azından şunu söyleyeceğiz, buradan sevgili izleyicilerime de söyleyeyim; Hiç kimse birbirine küs ayrılmadı oradan. O tanıtımdan sonra çocuklar çok tepki görmüşler. Biz her şeyi yayınlamakla mükellefiz, bunu niye yayınlamayacağımızı anlatacağım şimdi.

Salondan çıkarılan bir çocuk bambaşka bir kesimden linç yiyor, onunla kavga eden de bambaşka bir kesimden linç ediliyor. İkisi de birbirinden küs ayrılmadığını buradan birinci ağızdan söylüyorum. Yani çocukların orada yaşadığı gerginliğin sebebi zaten yukarıdaki insanların konuştuğu üslup. Aynısı şimdi sosyal medyada kavga ediyor.

Ben o kavgayı bitirdim güya, o kavga sosyal medyada devam ediyor. Kimsenin hakkı kalmadı o kavgada, kimse merak etmesin. Tatlı tatlı herkes evine dağıldı. Oradaki utanç verici konuyu alıp sokakta devam ettirmenin manası yok diye düşünüyorum.""

