Görevliler salondan çıkardı Oğuzhan Uğur özür dileyip geri aldı! Sinan Oğan'ın katıldığı Babala TV'de kavga anları yayımlandı

YouTube'da yayımlanan ve Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'deki Açık Mikrofon programının yeni bölümüne ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan konuk oldu. Daha önce seyirciler arasında kavga çıktığı açıklanan son bölüme ait fragman sosyal medyadan paylaşıldı.

Sakin başlayan programda verilen ara sırasında seyirciler arasında tartışma yaşandı. Bir seyircinin "Kimse bana 'Ne mutlu Türküm diyene' dedirtemez" dediği için çıktığı iddia edilen tartışmaya salon görevlileri müdahale etti.

Tartışmaya katılan taraflardan bir kısmı salondan dışarı çıkartılırken gerginlik üzerine salona Oğuzhan Uğur geldi. Sonrasında salondaki seyirciler, atılanların geri getirilmesini istedi.

GÖREVLİLERİN ÇIKARDIĞI GENÇLERİ SALONA GERİ ALDI

Bunun üzerine salondan çıkartılan seyircilerin yanına giden Oğuzhan Uğur, aynı seyircileri tekrar salona getirterek sahneye çıkardı.

Salondan atılan seyircilerden birisi Kürt olduğunu belirterek, "Siz Türksünüz, iyi hoş. Saldırgan bir tutumla adama girdiler" dedi.

OĞUZHAN UĞUR ÖZÜR DİLEDİ

Oğuzhan Uğur ise dışarı atılan seyirciye, "Ekibim adına senden özür diliyorum" diyerek yanıt verdi.

Uğur, "Bu programda hiç kimse hiç kimseye bir şey dayatamaz izleyiciler arasında. Bu olayları yaşamamızın sebebi bu çocuklar da değil siz de değilsiniz. Size rica ediyorum, iki tane çocuğun üzerinden almayın hıncınızı. Tahammül de edeceksiniz, dinleyeceksiniz de" ifadelerini kullandı.