Şınav çekmek, rezene çayı içmek göğüs büyütür mü? İşte göğüsler hakkında ortaya atılan efsaneler

Yapılan araştırmalara göre kadınlar en çok sütyenlerinin verdiği rahatsızlıktan mutsuz. Öyle ki, kadınların yüzde 45'i tüm gün taktıkları sütyenden kurtulmak için işten bir saat erken çıkmayı bile istiyor. İngiliz onkoplastik meme ve estetik cerrahı olan Dr. Jacqueline Lewis, göğüsler hakkındaki mitleri ve onlar için en iyisi olabilecek önerileri açıkladı.
MİT 1: GÖĞÜS EGZERSİZLERİ VE ŞINAV SIKILIK KAZANDIRIR
GERÇEĞİ: Göğüslerinizin sıkılığı cilt kalitesi, göğüs dokunuz ve ne kadar yağlı olduğuyla ilgilidir. Elbette egzersiz yapmak sağlığınız için iyidir.
MİT 2: GÖĞÜSLERİN SARKMASINI ÖNLEMEK İÇİN BALENLİ SÜTYEN GİYMEK GEREKİR
GERÇEĞİ: Bunun bir yanılgı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Sütyen göğüsleri toplamaya, istenilen şekli yakalamaya yardımcı olabilir ancak sütyen çıktıktan sonra doğal pozisyonuna geri dönecektir. Bununla birlikte, uzun vadede memelerin herhangi bir sütyen içindeki ağırlığının desteklenmesi, özellikle hamilelik ve emzirme sırasında ağırlaştığında, yerçekiminin cilt ve bağlar üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Bez dokunuza baskı yapmayan, rahat ve tam oturan, destekleyici bir sütyen giymek önemlidir.
MİT 3: BÜYÜK GÖĞÜSLÜ KADINLAR GÖĞÜSLERİNİN SARKMASINI ÖNLEMEK İÇİN SÜTYENLE UYUMALI
GERÇEĞİ: Büyük göğüsleri olan kadınlar göğüslerinin sarkmasını önlemek, kendilerini daha rahat hissetmek için sütyenle uyumayı tercih edebilirler. Ancak bunun sarkmayı önleyebileceğini gösteren bir kanıt yoktur. Ancak sütyenle uyumak sizi rahatlatıyorsa kablolu sütyen kullanmaktan kaçınmalı ve sadece yumuşak bir sütyen içinde uyumalısınız.
MİT 4: GÖĞÜSLERİN 17 YAŞINDA BÜYÜMESİ DURUR
GERÇEĞİ: 9-11 yaşları arasında, göğüsler tipik olarak büyümeye başlar ve 17 yaşına kadar tamamen gelişir. Göğüsleriniz hayatınızın farklı zamanlarında değişecektir. Bebeğiniz varsa ve emziriyorsanız, yaşlandıysanız ve menopoz sonrasındaysanız göğüslerinizde sarkmalar meydana gelir. Bununla birlikte regl döneminizden önce de göğüsleriniz şişbilir.
MİT 5: REZENE ÇAYI İÇMEK GÖĞÜSLERİNİZİ BÜYÜTÜR
GERÇEĞİ: Rezene çayını içmek meme dokusunda östrojenik etkiye neden olur, bu da bazı kadınlarda göğüslerinin büyüdüğü hissini yaratır. Bu nedenle, rezene çayı, meme büyüklüğünü çok az arttırmanın doğal bir yolu olabilir, ancak etki geçicidir, kalıcı olarak meme şeklini ve boyutunu değiştirmez.
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