Şınav çekmek, rezene çayı içmek göğüs büyütür mü? İşte göğüsler hakkında ortaya atılan efsaneler

Yapılan araştırmalara göre kadınlar en çok sütyenlerinin verdiği rahatsızlıktan mutsuz. Öyle ki, kadınların yüzde 45'i tüm gün taktıkları sütyenden kurtulmak için işten bir saat erken çıkmayı bile istiyor. İngiliz onkoplastik meme ve estetik cerrahı olan Dr. Jacqueline Lewis, göğüsler hakkındaki mitleri ve onlar için en iyisi olabilecek önerileri açıkladı.

MİT 1: GÖĞÜS EGZERSİZLERİ VE ŞINAV SIKILIK KAZANDIRIR

GERÇEĞİ: Göğüslerinizin sıkılığı cilt kalitesi, göğüs dokunuz ve ne kadar yağlı olduğuyla ilgilidir. Elbette egzersiz yapmak sağlığınız için iyidir.

MİT 2: GÖĞÜSLERİN SARKMASINI ÖNLEMEK İÇİN BALENLİ SÜTYEN GİYMEK GEREKİR

GERÇEĞİ: Bunun bir yanılgı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Sütyen göğüsleri toplamaya, istenilen şekli yakalamaya yardımcı olabilir ancak sütyen çıktıktan sonra doğal pozisyonuna geri dönecektir. Bununla birlikte, uzun vadede memelerin herhangi bir sütyen içindeki ağırlığının desteklenmesi, özellikle hamilelik ve emzirme sırasında ağırlaştığında, yerçekiminin cilt ve bağlar üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Bez dokunuza baskı yapmayan, rahat ve tam oturan, destekleyici bir sütyen giymek önemlidir.