Sinem Umaş kimdir? Sinem Umaş neden hapse girdi? Sinem Umaş kaç yaşında, nereli? Sinem Umaş ne iş yapıyor?

Bir dönem, ekranların en çok izlenen yarışma programında gelin adayı olarak yer alan ve gündemden düşmeyen Sinem Umaş son olarak cezaevine girmişti. Peki, Sinem Umaş neden hapse girdi? Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı tarafından hakkında iki ay tedbir kararı alınmış ve Umaş’ın, karar ihlali sebebiyle 3 gün zorlama hapsi istenmiş, Umaş ise sosyal medya hesabından cezaevine gireceğini paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Umaş yayınladığı videoda evinin gözetlendiğini belirtirken sık sık duygusal anlar da yaşamıştı. Peki, Sinem Umaş ne iş yapıyor? Sinem Umaş kaç yaşında? Sinem Umaş nereli? İşte detaylar...
Hakkında çıkan cezaevine girme haberlerinin ardından çok sayıda vatandaş Sinem Umaş kim şeklinde araştırma içerisine girdi. Bir dönem ekranların en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Gelinim Olur Musun? isimli yarışmada gelin adayı olarak yer alan ve yine popüler isim Sema Kaynana ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Umaş, özellikle son yıllarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı değişimle konuşulmuştu.
1984 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Sinem Umaş yaş olarak 36 yaşındadır. Gelinim Olur Musun adlı yarışmada Semra Kaynana ile sık sık yaşadığı tartışma nedeniyle oldukça konuşulan ünlü isim, daha sonra İşte Benim Stilim isimli yarışmada görülmüştü. Oldukça büyük bir değişim yaşayan ünlü isim, sosyal medya hesabından ise hayvanlarla ilgili bolca paylaşım yapıyor. Son dönemde Umaş’ın evini yenileme üzerine çektiği videolar da yakından takip ediliyor. Umaş’ın Instagram hesabında 252 bin takipçi bulunuyor.
Umaş cezaevine gireceğini haber verdiği paylaşımından sonra yaptığı paylaşımda ise köpeğinin fotoğrafını koyup altına da yaşadıklarını kısaca özetleyen bir mesaj yazmıştı. Umaş paylaşımında; “Seni hastasın diye terkeden aynısını yaşamadan ölmesin dicem de kötülere şu dünyada hiçbir şey olmuyor. 3 gün tek düşündüğüm ladydi. Ben yanında yokken ölürse diye, benim de onu terkettiğimi düşünürse üzülürse diye. 3 gün geçmek bilmedi. Hapishaneye girdiğiniz ilk gün sizi psikologla görüştürüyorlar kendinize zarar vermeyin diye. Yaşadıklarımı anlattım şöyle dedi; “kırıldığımız yerden ışık alır güçleniriz buradan daha güçlü çıkacaksın” Ama ben artık güçlü olmak İSTEMİYORUM. Sinem sen güçlüsün bunu da atlatırsın cümlesini duymak istemiyorum. Ben verdiğim mücadelede artık ADALET İSTİYORUM. Şu iğrenç hayvansever camianızdan olmak da istemiyorum. Ben hayvanları sömüren rant kapısı yapan onları aç bırakan her kişiye açtığım savaş İÇİN sadece adaletin yanımda olmasını istiyorum adalet olursa ben kazanıcam çünkü. Hepinizin mesajlarını yorumlarını tek tek okudum binlerce kez. Hiç iyi değilim psikolojik terapime devam edicem hemen yarın psikolojik rahatsızlıklara sevk etme, itibar zedeleme, haksız gözaltı ve bir sürü sebeplerle maddi manevi tazminat davası açıcam elbet adalet tecil edecek. Ayakta duracak halim yok yorgunum ama korkmuyorum geri adım da atmıyorum çok uzun yıllar sürse de ben kazanıcam bundan adım gibi eminim.” ifadelerini kullanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum