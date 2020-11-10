Sinem Umaş kimdir? Sinem Umaş neden hapse girdi? Sinem Umaş kaç yaşında, nereli? Sinem Umaş ne iş yapıyor?

Bir dönem, ekranların en çok izlenen yarışma programında gelin adayı olarak yer alan ve gündemden düşmeyen Sinem Umaş son olarak cezaevine girmişti. Peki, Sinem Umaş neden hapse girdi? Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı tarafından hakkında iki ay tedbir kararı alınmış ve Umaş’ın, karar ihlali sebebiyle 3 gün zorlama hapsi istenmiş, Umaş ise sosyal medya hesabından cezaevine gireceğini paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Umaş yayınladığı videoda evinin gözetlendiğini belirtirken sık sık duygusal anlar da yaşamıştı. Peki, Sinem Umaş ne iş yapıyor? Sinem Umaş kaç yaşında? Sinem Umaş nereli? İşte detaylar...

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

Hakkında çıkan cezaevine girme haberlerinin ardından çok sayıda vatandaş Sinem Umaş kim şeklinde araştırma içerisine girdi. Bir dönem ekranların en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Gelinim Olur Musun? isimli yarışmada gelin adayı olarak yer alan ve yine popüler isim Sema Kaynana ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Umaş, özellikle son yıllarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı değişimle konuşulmuştu.